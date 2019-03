Los comuns reprochan a Cs volver a poner el foco en los lazos recurriendo a la JEC

La diputada de CatECP en el Parlament Marta Ribas ha reprochado a Cs volver a centrar el foco informativo en los lazos amarillos, a las puertas de las elecciones, al presentar un recurso en la Junta Electoral Central (JEC).

En una rueda de prensa, ha criticado que el recurso contra la exposición de lazos amarillos en edificios de la Generalitat durante el periodo electoral lleva el sello de Cs, que es quien "siempre, constantemente, está hablando del tema nacional".

Según ella, Cs "habla del tema nacional para dividir y generar bloques", como demuestra, a su juicio, haber vuelto a sacar el tema a las puertas de los comicios del 28 de abril.

Ha explicado que para los comuns lo importante no son los lazos, sino el fondo: "Son símbolos que rechazan que haya personas en prisión por un tema que se tenía que haber tratado políticamente. Nosotros estamos con esto. Por eso vamos a las elecciones y al Congreso a abrir debate".

PUIGDEMONT Y EL GOVERN

Preguntada por las palabras de Puigdemont sobre su retorno a Catalunya tras las elecciones europeas del 26 de mayo a las que se presenta encabezando la lista del PDeCAT, si es escogido eurodiputado, la diputada de los comuns ha desconfiado de su palabra.

Ribas ha recordado que se presentó como candidato a presidente de la Generalitat en las elecciones catalanas del 20 de diciembre de 2017 comprometiéndose a volver pero sigue en Bélgica: "A los hechos me remito".

Tras el anuncio del PDeCAT de que situará a miembros del Govern próximos a Puigdemont en las listas al Ayuntamiento de Barcelona --la consellera de Presidencia, Elsa Artadi-- y al Congreso --la consellera de Cultura, Laura Borràs--, los comuns consideran que se demuestra el "desgobierno" que está aplicando el Ejecutivo de Quim Torra.

"Es un Govern en disolución, con una desbandada de cargos. Un Govern que no tiene claro que su prioridad es gobernar para la ciudadanía. Y se van a listas para hacer oposición al gobierno de Barcelona y al Congreso, cuando debería hacer cosas para mejorar la vida de la gente", ha lamentado.

MENA

Ha concretado que uno de los asuntos en que el Govern no hace lo que debe son los menores migrados no acompañados (Mena), por lo que ha pedido desplegar medidas "de forma coordinada con los ayuntamientos, calendarizarlas y poner recursos", porque son niños tutelados por la administración pública.

Tras los ataques sufridos en dos centros catalanes, ha defendido la importancia de integrarlos en la comunidad y no generar "desconfianza y desconocimiento en la comunidad que debe acogerlos".

"Si el Govern no entiende esto, está alimentado el caldo de cultivo del racismo. No puede estar poniendo parches de emergencia y no trabajando con la comunidad y con todos los recursos que necesitas y, por tanto, con ayuntamientos; porque, si no, está permitiendo que el racismo aparezca", ha advertido.