Un reggaeton como banda sonora de Más Madrid vaticina que "palma la derecha" y que no basta con la Alcaldía

"Diles que no vuelvan jamás, diles que se vayan pa' atrás, que se dejen de promesas, yo me quedo con Carmena", cantan Alba Suárez e Iago Moreno en un vídeo que esta corriendo por las redes sociales con imágenes de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella desde Buenos Aires, cuando convirtió ya en mítica la frase 'A relaxing cup of café con leche'; de la expresidenta de la Comunidad y exportavoz de los populares en el Ayutamiento, Esperanza Aguirre, al dimitir tras el ingreso en prisión de quien fuera su mano derecha, Ignacio González, o del líder de Cs, Albert Rivera, en un mitin.

"Sal a la calle y mira, mira, mira. Madrid lo necesita y no basta con la Alcaldía", es el estribillo de esta versión de 'Mía', de Bad Bunny, realizada por la agencia El Observatorio.

La candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza otras de las imágenes del vídeo, cuando cantan que "el PP lo ha hecho fatal, que ellos son así y no van a cambiar". "Si sabes que el recambio no funcionará, escúchate bien esto que te voy a contar y en estas elecciones sal a votar, pero no a los de siempre, estamos de suerte, es la oportunidad para que mande la gente. Diles (al PP) que no vuelvan jamás", ahonda.

ERREJÓN, "EL YERNO FAVORITO DE TU 'MAI'",

"Vamos a darle duro a la precariedad, así que sonríe, que les jode más. En estas elecciones va a palmar la derecha. La gente se ha cansado, la gente está que truena", cantan en el reaggeton, en cuyo vídeo aparecen candidatos como Rita Maestre, Clara Serra, Esther Gómez, Eduardo Rubiño y Jazmín Beirak.

Al candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, "el yerno favorito de tu 'mai'", como le describen en el reaggeton, le gusta la canción, aunque él sea más de punk. "Ya puedo ser muy de punk pero un reaggeton le viene al pelo a esta campaña: alegría, desborde, ilusión y creatividad. ¡Me flipa!", traslada Errejón a través de un tuit. La canción suma ya casi 61.000 reproducciones en Twitter.

No es la primera vez que la música cobra un papel protagonista en la campaña: ya lo hizo hace cuatro años pero entonces con Ahora Madrid, cuando Nacho Murgui, el hoy también candidato de la plataforma Más Madrid, puso la voz junto a sus compañeros de Hechos contra el Decoro en un reagge con toques de rap y ska.