La reconstrucción de Mocoa da un nuevo paso con la entrega de las primeras 28 casas

La reconstrucción de Mocoa, ciudad del sur de Colombia que hace un año fue devastada por una avalancha que dejó 335 muertos, dio hoy un nuevo paso con la entrega de las primeras 28 casas a familias damnificadas.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tenía programado inspeccionar este lunes las obras y entregar personalmente las llaves de las viviendas a los beneficiarios pero tuvo que cancelar el viaje por las malas condiciones climáticas que se presentan en la zona, que obligaron al cierre del aeropuerto local.

"Desafortunadamente el tiempo no nos permitió viajar a Mocoa, como era nuestra intención. Por eso, iniciamos una reunión con todos los funcionarios para hacer un balance de cómo está la reconstrucción", dijo Santos a periodistas en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), de Bogotá, desde donde iba a emprender el viaje hacia la capital del departamento de Putumayo.

Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017 torrenciales lluvias sacaron de su cauce los ríos Mulato y Sangoyaco, afluentes del Mocoa, y arrasaron todo a su paso en 48 barrios.

Como consecuencia, la ciudad, de 50.000 habitantes, quedó incomunicada por vía terrestre, con calles bloqueadas por rocas de hasta seis metros de alto que aún permanecen en el lugar, y sin los servicios de agua y luz.

Con los recursos asignados para la reconstrucción, en la que será necesario invertir 1,2 billones de pesos (unos 431 millones de dólares), el Gobierno nacional adquirió el compromiso de construir 1.209 casas nuevas.

"Hoy están listas 28 de las primeras 100 viviendas y las restantes estarán en las próximas dos semanas. Otras 200 se entregarán en julio y 909 más en septiembre de 2019. Son, tal vez, las casas gratuitas más grandes que hemos dado. Son viviendas de 64 metros cuadrados y muy dignas. Los recursos están asegurados y está abierta la licitación", explicó el presidente.

Aunque para los 22.310 damnificados el proceso en Mocoa ha sido demorado, lo cierto es que avanza con más agilidad que el de Armenia, ciudad del centro de Colombia que el 25 de enero de 1999 fue sacudida por un terremoto de magnitud 6,1 que se cobró la vida de 1.900 personas y destruyó 13.000 estructuras y 8.000 fincas.

"Entendemos la preocupación de la gente pero en la reconstrucción de Armenia, por ejemplo, se tomó quince meses entregar la primera casa. Este es un esfuerzo de largo plazo. Hemos querido hacer el proceso de la mejor forma posible y por eso hay que tener un poco de paciencia", comentó al respecto Santos.

El destino de los recursos, agregó, "fue sin precedentes, por más de 1,2 billones de pesos, a lo que se suman más de 37.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares) que se recibieron en donaciones".

En el área de salud, el mandatario resaltó la reconstrucción del Hospital José María Hernández, en el que se han invertido 61.000 millones de pesos (unos 21 millones de dólares) y cuyas obran van en un 42 %.

En infraestructura vial, de la carretera San Miguel-Santana se han pavimentado 91 kilómetros de un total de 101, y hay tres puentes para vehículos en construcción.

Además, "del puente de San Miguel, que es la entrada más importante que tiene el Ecuador hacia Colombia, podemos decir que la concesión está en proceso y va a reducir en más de hora y media el trayecto entre las ciudades colombianas de Neiva y Puerto Asís", añadió.

El avance del acueducto, en el que se invertirán 28.000 millones de pesos (unos 9,9 millones de dólares) y que duplicará la capacidad de almacenamiento y tratamiento para suministrar agua las 24 horas, alcanza el 12 %.

"Esto ha tenido un atraso porque las comunidades indígenas no han permitido que en su territorio se haga ningún tipo de obra en materia de alcantarillado. Mañana hay una reunión con los resguardos para ver si definitivamente dicen que no y entonces estas obras no pasarían por el territorio indígena", aclaró el gobernante.

Finalmente, Santos recalcó la "transparencia" con la que se han hecho los contratos de las obras con el dinero tanto del Gobierno como producto de las donaciones.

"Pueden sentirse absolutamente tranquilos de que sus donaciones fueron bien invertidas. Además, todo está abierto para que cualquier persona haga el escrutinio, esa es la forma más efectiva de garantizar la transparencia", afirmó.