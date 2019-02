El juicio se reanuda a las 10.30 horas con los interrogatorios de Santi Vila y los 'Jordis'

Le seguirán las comparecencias de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes en 2017 de las entidades soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, respectivamente. Ambos están acusados de rebelión y el Ministerio Público solicita una pena de 17 años de prisión para cada uno. La última en declarar será la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, quien se enfrenta a la misma condena que los 'Jordis'.

Debido a la extensión de algunos interrogatorios, es probable que los cuatro que quedan por comparecer no puedan darse por finalizados este jueves, última sesión de la semana. En caso de que no dé tiempo a que terminen los acusados, fuentes jurídicas han adelantado que el tribunal podría señalar una sesión extraordinaria el próximo lunes aunque ese día no esté inicialmente previsto.

En su escrito de acusación, la Fiscalía destaca la participación de Jordi Sànchez en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia. Destaca su capacidad de movilización y llamamientos a favor de la celebración de un referéndum en las distintas manifestaciones y las Diadas celebradas entre 2013 y 2016, así como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante las puertas de la Consejería de Economía, dentro de la estrategia de movilización en el marco de la desconexión de la comunidad autónoma con España. Sobre esta última, el Ministerio Público señala que Sànchez se erigió como interlocutor de los concentrados ante los agentes policiales e impuso condiciones a los policías que suponían ponerles en riesgo.

Sobre Cuixart, los fiscales sostienen que también participó en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. Al igual que Sànchez hizo reiterados llamamientos para votar un referéndum en las distintas manifestaciones, como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la que se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente.

En el caso de Forcadell, el Ministerio Público le acusa de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Además, señala su participación en actos y llamamientos a favor de la independencia de Cataluña.

Y en cuanto a Vila, la Fiscalía indica que permitió, a través de su Conselleria, toda la contratación necesaria para la organización del 1-O. No le acusa de rebelión como a otros seis exmiembros del Govern de Carles Puigdemont al haber dimitido dos días antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.