Un 45% de los vascos quiere que se celebre un referéndum sobre la independencia y el 26% votaría a favor y 36% en contra

Un 45% de los vascos es partidario de la celebración de un referéndum sobre la independencia política en Euskadi, un punto más que hace un semestre, y 26,1% votaría a favor de la independencia si se celebrarse (3 puntos más que hace seis meses), mientras que un 36,6% lo haría en contra (5 puntos menos que en el semestre anterior), según los datos recogidos en la 11ª edición del Deustobarómetro Social, correspondiente a la oleada de invierno.

La Universidad de Deusto ha presentado este viernes los resultados de su último Deustobarómetro, sondeo que tiene una perioricidad semestral, y que recoge las opiniones y preferencias de los ciudadanos sobre los temas que despiertan mayor preocupación en la sociedad vasca.

La encuesta, presentada por sus responsables, María Silvestre, Braulio Gómez e Iratxe Aristegi, ha sido confeccionada a través de un millar de encuestas online, realizadas a personas mayores de 18 años entre el 22 de noviembre y el 3 de diciembre.

Según el sondeo, a un 45% de los entrevistados le gustaría que se celebrara un referéndum sobre la independencia política de Euskadi, frente a un 36% que no lo desea (3 puntos menos que hace seis meses) y un 20% no contesta al respecto.

En caso de celebrarse, un 26,1% votaría a favor de la independencia, un 36,6% votaría en contra, un 10,5% se abstendría, y un 26,8% prefiere no contestar.

Además, a un 68% le gustaría que se celebrara un referéndum sobre los problemas cotidianos del municipio en el que reside, y a un 64% que se consultara sobre las cuestiones relacionadas con la economía.

En cuanto a las preferencias sobre el modelo territorial, Braulio Gómez ha señalado que no hay cambios respecto al semestre anterior, y un 17% apuesta por un estado independiente, un 38% se decanta por más autonomía que en la actualidad, un 26% se conforma con la misma autonomía y tan solo un 2% dice querer menos autonomía que en la actualidad.

SITUACIÓN POLÍTICA

Un 36% de los vascos califica de "buena o muy buena" la situación política general del País Vasco (2 puntos más que hace seis meses), un 48% opina que es regular (3 puntos menos que hace un semestre), y un 9% la considera "mala o muy mala" (2 puntos menos que hace seis meses). En cuanto a las expectativas, un 77% cree que dentro de un año la situación política seguirá igual, y tanto solo un 5% cree que será mejor.

Los vascos puntúan con un 5,7 la calidad democrática en Euskadi, y suspenden con un 3,6 la de España. En ese sentido, Braulio Gómez ha señalado que la llegada del socialista Pedro Sánchez al Gobierno "no ha cambiado la percepción negativa de la calidad de la democracia española". "No solo no ha cambiado la valoración negativa de la calidad de la democracia española, sino que tampoco ha cambiado significativamente la valoración de la corrupción", ha subrayado, para señalar que "se sigue asociando al Gobierno de España con la corrupción, aunque haya habido un cambio".

En ese sentido, ha señalado que el 85% de los encuestados (4 puntos menos que hace un semestre) cree que el Gobierno de España "tiene un problema con la corrupción", porcentaje que baja al 41% cuando se pregunta por este tema en relación al Ejecutivo vasco y al 37% en el caso de las diputaciones forales.

Los vascos suspenden con un 2,4 al Gobierno central, con un 2,1 a los partidos políticos, y con un 3,2 a los tribunales de justicia, mientras que aprueban a las pequeñas empresas (5,8), la Universidad (5,7), y la Ertzaintza (5,3), pero el Gobierno Vasco suspende con un 4,7, y los ayuntamientos con un 4,5.

Por otro lado, la celebración de elecciones "libres y justas" es el componente de la democracia española que más se acerca al aprobado, con un 4,8, seguido de la libertad de expresión, que obtiene un 3,9 de nota.

Además, en caso de convocarse un referéndum en Euskadi sobre la actual Constitución española, un 36% de los encuestados votaría en contra, un 19% lo haría a favor, y un 12% no iría a votar.

Un 84% de los entrevistados (3 puntos más que hace seis meses) opina que en ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos, y un 44% (5 puntos más que el anterior semestre) dice sentirse libre de expresar sus opiniones políticas en cualquier situación.

PRESOS DE ETA

Sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno central respecto a los presos de ETA, un 6% es partidario de una amnistía general, un 3,9% de una amnistía a arrepentidos, un 7,8% de una amnistía a presos sin delitos de sangre, un 11,3% a una amnistía a arrepentidos y sin delitos de sangre, un 34% se decanta por el cumplimiento de condena acercándoles a cárceles cercanas a su lugar de residencia, y un 7,3% apoya el cumplimiento de condena sin acercamiento (3 puntos menos que hace seis meses).

En cuanto a las condiciones que deberían darse para que el proceso de paz siguiera avanzando, un 40,7% cree necesario el reconocimiento del daño causado a todas las víctimas por parte de los presos de ETA, un 34% apoya el establecimiento de un marco ético común en el que apoyar la convivencia, un 44% es partidario del acercamiento de los presos de ETA a las cárceles vascas, un 30% considera preciso la colaboración de los terroristas con la justicia para esclarecer atentados sin autoría, y un 30% cree necesario el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco.

Por último, un 31% de los entrevistados cree que el mantenimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi "obstaculiza la paz y la normalización política", frente al 48% que no está de acuerdo con esta afirmación.