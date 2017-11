El presidente asturiano rechaza un pacto presupuestario con el PP porque "desnaturalizaría" su programa electoral

En el turno de preguntas al presidente, el dirigente autonómico ha respondido en estos términos a la presidenta del PP asturiano y portavoz de la formación en la Junta General, Mercedes Fernández, quien le preguntó si consideraba perjudiciales los acuerdos presupuestarios alcanzados entre ambos partidos en 2015 y 2017.

Después de que la líder del PP pidiese al presidente asturiano "coherencia", éste ha indicado que la coherencia es "estar en sintonía" con lo que se propuso a los asturianos en el programa electoral de 2012.

"Yo entiendo por coherencia que, con las posiciones y la geografía política del parlamento procede intentar un acuerdo entre la izquierda, que no es fácil", ha señalado. Ante un eventual acuerdo con el PP, el presidente del Principado ha afirmado que, avanzar en reformas fiscales como las propuestas por el PP alteraría el programa electoral del PSOE. "Esa es la cuestión y debería entenderlo usted muy bien", le ha dicho a la presidenta del PP.

"Es eso lo que me hace adoptar esta posición, he demostrado que no he tenido miedo a tomar decisiones, imagínese usted el que tendré ahora por la erosión o desgaste que me pudiera producir cuando no voy a ser candidato en las próximas elecciones", ha señalado.

Por su parte Mercedes Fernández ha reiterado su oferta para pactar el presupuesto, incluyendo reformas fiscales, más inversiones y la inclusión del ciclo 0 a 3 en la enseñanza pública. Le ha emplazado a pactar con el PP para lograr "cosas que benefician a la inmensa mayoría de los asturianos".

"No puede permitirse ser rehén de no se quién que no quiere pactar con el principal partido de la oposición, no puede ser rehén de nadie, tiene que defender a Asturias y a los asturianos", le ha dicho, en alusión al nuevo secretario de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón.

La líder del PP ha emplazado a Javier Fernández a no pactar con "la izquierda y la izquierda radical", y le ha pedido que "sea coherente y consistente", ya que el Partido Popular quiere "lo mejor desde la centralidad, no desde el extremo".