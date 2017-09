El presidente aragonés emplaza a Podemos a salir del "mar de dudas" y negociar los Presupuestos de 2018

"Ustedes, que posibilitaron la investidura, están inmersos en un mar de dudas tan profundo que contribuyen a que las cosas no vayan más rápido de lo que van", ha lamentado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha recomendado escrutar la ejecución del actual Presupuesto para que Podemos vea cómo el apoyo que ha prestado este año "mereció la pena", para después empezar a "pensar de verdad en los aragoneses y no en otro tipo de cuestiones". Ha asegurado que "con buena voluntad tendremos Presupuesto y con buena voluntad cumpliremos los pactos de investidura".

"He sido muy escrupuloso con no mezclar mi posición candidato primarias con la de presidente", ha aseverado Lambán, quien ha exigido a los de Podemos que dejen de "monologar, de confundir a los demás", animando a empezar "la casa por los cimientos". Ha dicho que este año se han aprobado los Presupuestos en mayo y en junio el nivel de ejecución era similar al del año pasado.

Ha considerado que es "un sarcasmo" por parte de Podemos que le acusen de mezclar las cuestiones de partido con las institucionales, afirmando que quien las mezcla es el todavía secretario general de la formación morada, Pablo Echenique.

Por otra parte, ha señalado que en este momento "es necesario apoyar al Gobierno de España" en las medidas relacionadas con el estricto cumplimiento de la legalidad, en alusión al conflicto de Cataluña.

INESTABILIDAD

Por su parte, Maru Díaz ha preguntado al presidente sino cree que la "política de supervivencia" es "la principal causa de la inestabilidad" de su Gobierno, lamentando los "debates no fructíferos". Le ha dicho que "no puede ser que hablemos de un Presupuesto con un Presupuesto sin ejecutar y sin que nos asegure si usted va a ser el interlocutor".

Ha espetado al presidente que tiene "una minoría parlamentaria por su debilidad personal", añadiendo que la estabilidad "no le sobra", criticando la "dinámica nociva del regate corto" en la que "es difícil entendernos".

Díaz ha opinado, asimismo, que el problema del Gobierno de Lambán "empieza y acaba en su persona", no en el Parlamento, exigiendo al presidente que "por lo menos guarde silencio" para no "aumentar el despropósito" si no puede "garantizar" que va a seguir siendo el presidente, en alusión a la celebración, el 8 de octubre, de primarias en el PSOE Aragón.