Política

http://www.teinteresa.es/politica/presidente-Xisco-Antich-participa-Senado_0_1895211056.html

El ex presidente balear Xisco Antich tampoco participa en la votación en el Senado del 155

El ex presidente del Gobierno balear Xisco Antich no participa en la votación en el Pleno del Senado de las medidas que quiere aplicar el Gobierno a Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, como tampoco su compañero de filas José Montilla, ex presidente del Gobierno catalán.