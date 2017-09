El presidente del TSJN dice que la situación en Cataluña es "un atentado contra la independencia judicial"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, ha afirmado que la situación "intolerable" que se está produciendo en Cataluña "constituye uno de los mayores atentados que se han producido en España contra la independencia judicial habiéndose producido, por parte de algunas personas, el enfervorecimiento de masas que constituye un acto tan irresponsable como peligroso".

En su intervención este viernes en el acto de apertura del año judicial en Navarra, Galve ha mostrado su "apoyo" al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y "a todos los compañeros de Barcelona".

Al acto, en el que también ha intervenido el fiscal superior de la Comunidad foral, José Antonio Sánchez, han acudido diversas autoridades, entre otras, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos; la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez; la delegada del Gobierno, Carmen Alba; la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont; y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Manuel Fernández.

El presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha recalcado que la sociedad española "está asistiendo a acontecimientos impensables" ante los cuales la judicatura mostrará su "inquebrantable fidelidad a la Constitución".

"Pese a lo que algunos parecen pensar, no puede obviarse que los jueces no aprobamos las leyes, pero una vez que estas forman parte del ordenamiento estamos sometidos al imperio de la ley y nos hemos comprometido no solo a cumplir sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, administrando recta e imparcial justicia", ha remarcado Galve.

"Los jueces nunca creímos que la historia pondría a prueba el valor de nuestro compromiso, pero llegado el momento, que nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución", ha aseverado.

El presidente del TSJN ha censurado las "campañas de desprestigio y la absoluta falta de respeto a las resoluciones judiciales, con críticas exacerbadas, sin fundamento ni rigor jurídico alguno en muchas ocasiones y que pueden comprenderse desde el sentimentalismo, el populismo o la demagogia, pero se tornan inadmisibles cuando proceden de quienes ostentan responsabilidades políticas o aspiran a ejercerlas, constituyendo auténticas intromisiones y ataques al respeto debido a la independencia judicial que, por otra parte, son estériles y no hacen sino retratar a quienes las profieren".

Al respecto, Galve ha destacado que "las críticas razonables y proporcionadas, es decir, educadas, son perfectamente respetables y admisibles, incluso fortalecedoras del Estado de derecho".

El presidente del Tribunal Superior se ha referido también al "incremento del terrorismo yihadista" y ha expresado su "solidaridad y afecto" con las víctimas y familiares de los atentados de Barcelona y Cambrils.

"LA JUSTICIA NAVARRA SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE PRIVILEGIO"

Joaquín Galve ha destacado que la Justicia navarra "se encuentra en una posición de privilegio, entre las tres comunidades autónomas en las que funciona de forma más eficaz", según refleja el informe 'La Justicia dato a dato', elaborado por el órgano de gobierno de los jueces.

A pesar de ello, el presidente del TSJN ha destacado que este dato "no implica que la situación aquí sea ideal" sino que "casi todos están peor que nosotros", y ha llamado a "esforzarnos en mejorar algo que redunda directamente en beneficio de los ciudadanos".

Galve ha resaltado que, durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, la jurisdicción civil ha experimentado un descenso en los juzgados de primera instancia de Navarra del 15%, tanto en el ingreso como en la pendencia de asuntos, sin contar con los datos del órgano que se ha venido en denominar Juzgado de Primera Instancia nº 7 bis de Pamplona, encargado desde el 1 de junio de todos los asuntos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios.

Por el contrario, el ingreso de causas civiles en la Audiencia Provincial ha experimentado un "ligero aumento", que es "importante" en lo que se refiere a pendencia, con un aumento del 22%.

Respecto al Juzgado de Primera Instancia nº 7 bis, Galve ha reconocido que las previsiones "se han desbordado" y ha calificado la situación de "preocupante", ya que los cálculos del CGPJ para Navarra eran de entre 400 y 900 asuntos al año, y a día de hoy se han registrado ya 1.012.

En este sentido, el presidente del TSJN ha resaltado la "buena disposición y celeridad" del departamento de Justicia del Gobierno de Navarra a pesar de "las conocidas limitaciones presupuestarias". En este sentido, ha indicado que el presupuesto de Justicia en Navarra para 2017 es el 0,65% del total de las Cuentas de la Comunidad foral, "el más bajo de toda España", por lo que ha solicitado "una asignación presupuestaria estable, no inferior al 1% del presupuesto total, que no esté sometida a vaivenes coyunturales, políticos o económicos".

"IMPORTANTE AUMENTO" EN DILIGENCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En el acto también ha intervenido el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, que ha destacado el "importante aumento" en las diligencias incoadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual y los delitos de violencia contra la mujer.

Con relación a los primeros, en 2016 se incoaron con entrada en Fiscalía 358 diligencias previas por delitos de esta naturaleza, frente a las 277 en el año 2015, un aumento del 29,2%. Un dato debido a la "concentración de denuncias" durante las fiestas de San Fermín, ha explicado Sánchez, que ha indicado que "siempre queda la duda razonable de si el mismo se debe a un aumento real de casos con relación a años anteriores o si ese mayor número de denuncias se debe a una mayor sensibilización social".

En cuanto a los delitos de violencia sobre la mujer también se ha producido un "considerable aumento" de las diligencias incoadas del 26,11%.

Sobre este tema, el fiscal ha considerado necesario revisar el derecho de la víctima a no declarar contra el acusado si este es el cónyuge. Un derecho que "afortunadamente parece que va a ser modificado en un futuro inmediato y que a nuestro juicio la mejor opción es la de su eliminación para este tipo de delitos", ha valorado.

En cuanto a los datos globales, se registraron en la Fiscalía durante el año 2016 un total de 28.864 procedimientos nuevos, cifra que se desglosa en 23.929 diligencias previas, 1.656 procedimientos de diligencias urgentes incoadas directamente y 3.279 procedimientos por delitos leves.

Una "importante disminución" del total de procedimientos nuevos respecto a 2015, cuando se registraron 63.522 diligencias, debido a la reforma del art. 284 de la LECrim, llevada a cabo por la Ley 41/2015 de 5 de octubre, de forma que "la policía ya no remite el atestado al Juzgado cuando se trate de un hecho delictivo sin autor conocido, salvo que los hechos denunciados sean delitos contra la vida, integridad física, contra la libertad e indemnidad sexual o delitos relacionados con la corrupción".

José Antonio Sánchez ha señalado que el segundo semestre de 2016 y primero de 2017 han estado marcados por la puesta en marcha de la Ley Orgánica 7/2015 que establece la obligación de juzgados, tribunales y fiscalía medios informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad. En este sentido, ha destacado que hoy en día se tramitan en la Fiscalía navarra "la gran mayoría de expedientes que tiene entrada en la misma sin soporte físico de papel".

Finalmente, ha criticado que "ha transcurrido un año más sin que, como venimos demandando, se haya clarificado legislativamente el papel del Ministerio Fiscal, especialmente dentro del proceso penal, manteniendo esa falta de consenso mínimo al respecto".