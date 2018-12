El presidente de CEOE defiende la moderación política porque "la radicalidad, de uno u otro lado, no es buena"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la moderación política en el Estado español porque la "radicalidad, de uno u otro lado, no es buena" porque "tensiona permanentemente" a la sociedad y ha apuntado que, en el caso de Euskadi, hay "tranquilidad política" y cree que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "da paz".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el nuevo presidente de la patronal española ha afirmado, por otra parte, que sería un "error" reformar la Constitución "con un espíritu de luces cortas" y se ha mostrado favorable a esa modificación si se hace "dentro de la ley" y para "avanzar".

En relación a las elecciones andaluzas, Garamendi ha señalado que la democracia parte de que haya procesos electorales, "pero es un carrusel o incluso una montaña rusa lo que podemos llegar a vivir".

En este sentido, ha manifestado que la situación política en este momento está "mucho más fragmentada de lo acostumbrado" y se generan "procesos un poco inexplicables".

"La sociedad civil, en cierta medida, necesitamos de la política, necesitamos que haga su labor, pero nos tenemos que salir de ella, no podemos estar con esta tensión permanente de idearios, el día a día de la gente es otro, yo veo gente que piensa diferente y se lleva muy bien. Se están tensionando mucho las cosas, es lógico, están las elecciones", ha apuntado.

Garamendi ha manifestado que el propio sistema, a nivel del Estado, la fragmentación está "provocando más radicalidad, que no es buena para el día a día de la gente". En este sentido, ha señalado que a la CEOE le gusta "la moderación" porque es "dónde está el espacio real de la sociedad".

El presidente de la CEOE, que ha manifestado, en todo caso, su "respeto total" a todas las ideas, ha asegurado que "la radicalidad, de uno u otro lado, no es buena" porque, "en cierta medida, tensiona a la sociedad permanentemente". "A nosotros nos gustaría que las cosas se moderaran, se tranquilizarán o se parecieran más a lo que realmente es la calle", ha apuntado.

En el caso de Euskadi, ha señalado que se está en un "momento muy bueno" y hay "tranquilidad política". "Yo creo que el lehendakari nos da paz, yo no entro en política, pero la moderación es un punto, yo diría más que un punto, un puntazo".

Garamendi ha destacado que el País Vasco tiene un "tejido industrial muy bueno", con unas "pymes como no hay en muchos sitios y una formación dual clave". "Aquí se hace bien, tenemos las condiciones de que esto vaya bien", ha apuntado.

El presidente de la CEOE espera, por tanto, que "la radicalidad no gane" y ha manifestado que, "cuando se trabaja desde la moderación de las ideas", las cosas "funcionan". "Los que somos de aquí sabemos lo mal que lo hemos pasado muchas veces y estamos viviendo un momento de tranquilidad que ojalá siguiera", ha manifestado.

CONSTITUCIÓN

En relación al debate sobre la necesidad de reformar la Constitución, Garamendi ha remarcado que los empresarios siempre plantean la "estabilidad" por lo que "todo lo que sea dentro de la ley, dentro de los cauces democráticos, estarán de acuerdo". "Nosotros no vamos a posicionarmos en política, no debemos posicionarnos, pero lo que sí planteamos es que, dentro de la ley, se haga lo que se debe de hacer", ha defendido, para señalar, no obstante, que "oyendo a los distintos grupos parlamentarios, parece que hay una opinión general de que sí sería bueno revisar esta Constitución, porque nada es invariable".

Garamendi ha insistido en que, "dentro de la ley, estarían de acuerdo, siempre y cuando hubiera ese espíritu de avanzar". "Si se hiciera con un espíritu de luces cortas, sería un error", ha advertido, para considerar que "es bueno que se hable".

El presidente de la CEOE ha asegurado, ante los diferentes plantemientos de los partidos políticos en torno a la reforma, que deberían "sentarse y hablar".

"Es un tema de los partidos políticos que son los que nos representan. La paz social se genera a través del juego democrático, y todo lo que sea juego democrático me parecerá bien", ha asegurado.