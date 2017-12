El presidente de Aragón destaca el "altísimo grado de entendimiento" con Podemos sobre los Presupuestos de 2018

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Lambán ha explicado que "más que centrarse demasiado en la pejiguera de que si una cifra u otra debe estar en una partida o en la de más allá, de lo que más se ha hablado es del cumplimiento de los pactos de investidura de 2015 y de la evidencia de que se cumplen a través de los Presupuestos".

Ha expuesto que cuando se ha reunido con el secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, han llegado a la conclusión de que "había que cambiar el procedimiento" y "hacer las cosas de otra manera", alcanzando un acuerdo para "ensayar otro procedimiento".

"Cada Presupuestos ha sido un avance, hay una continuidad entre estos Presupuestos y los anteriores", ha planteado el presidente de la Comunidad Autónoma, apostando por "no retroceder en ninguna política, sino seguir implementando políticas que desarrollen estos pactos".

Ha subrayado que el documento presupuestario acordado no se basa en "discusiones menores", sino en "el intercambio de cifras". Ha opinado que la tramitación parlamentaria "no debería ofrecer grandes sorpresas", observando que "Podemos, después de dos años y medio se ha dado cuenta de que los recursos no son infinitos, que las posibilidades reales de hacer cosas están siempre por debajo de la voluntad que uno tendría de hacer cosas", de forma que "vistas las limitaciones presupuestarias hay que priorizar y eso se ha hecho ya".

En otro orden de cosas, ha restado valor a la negativa del Grupo Popular de las Cortes de Aragón a apoyar el techo de gasto que ha presentado el Gobierno para poder tramitar el proyecto de ley de Presupuestos, señalando al respecto que "vista la altura de miras del PP en los últimos meses no me esperaba otra respuesta".