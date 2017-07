El estado de salud del presidente Abás suscita temores entre los palestinos

El estado de la salud del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, quien ayer ingresó en un hospital por tercera vez en tres meses, ha vuelto a suscitar temores entre los palestinos.

Abás, de 82 años, parece estar sufriendo de "agotamiento", según fuentes hospitalarias que pidieron no ser citadas, informó hoy el diario israelí The Times of Israel.

Sin embargo, el portavoz de la presidencia palestina, Abu Rudeina, dijo ayer a través de la agencia estatal palestina Wafa que "el presidente dejó el hospital después de haberse sometido a un chequeo rutinario, algo que hace cada seis meses, y todos los resultados han sido excelentes y muestran que el presiente goza de buena salud".

Esta mañana médicos del hospital Istishari, donde Abás estuvo ayer, señalaron que la causa de su ingreso era más bien una inflamación del estómago, agravada por el estrés, informó el rotativo israelí Maariv.

Efe pudo comprobar que en el discurso televisado de Abás de la semana pasada sobre la crisis de Al Aqsa el mandatario hablaba más despacio y entrecortadamente, lo que hizo cobrar fuerza los rumores sobre su estado de salud.

El de este fin de semana es el tercer ingreso del presidente palestino en hospitales, pero sólo este último ha sido divulgado oficialmente.

Del primero Efe tuvo noticia al comunicar directamente con el hospital Istishari y del segundo tras conversación con el director de la oficina presidencial palestina Sadi Rujub.

A Mahmud Abás se le diagnosticó hace casi diez años un cáncer de próstata y en los últimos meses se le detectaron problemas cardíacos, por lo que fue sometido a una angioplastia.

Recientemente ha cambiado el tabaco normal por cigarrillos electrónicos.