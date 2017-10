La ponencia del 155 en el Senado rechaza las alegaciones de la Generalitat y continúa el procedimiento

"Continúa el procedimiento", ha afirmado el PP tras la suspensión de los trabajos, que ha coincidido con la hora anunciada de la comparecencia de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, para anunciar previsiblemente elecciones autonómicas.

En esta primera reunión, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han presentado propuestas contra las medidas del Gobierno pero han sido rechazadas. También se han rechazado las alegaciones presentadas por la Generalitat de Cataluña esta mañana.

Sin cambios de calado (salvo alguna modificación de forma, explican fuentes parlamentarias), la ponencia enviará el texto del Gobierno a la comisión, convocada a las cinco de esta tarde y en la que participará la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

UNA PONENCIA ABIERTA

La ponencia sigue viva, podrá volverse a reunir en cualquier momento, recibir aportaciones o modificaciones al texto del Gobierno si se considera conveniente y puesto que todo apunta a un adelanto electoral en Cataluña que podría cambiar el panorama.

El PSOE ha trasladado ya al PP tres propuestas de enmiendas al decreto del Gobierno que los 'populares' van a estudiar y que podrían incorporarse o rechazarse ya esta tarde. Entre las modificaciones, los socialistas proponen introducir un freno explícito a la entrada en vigor de las medidas del 155 si antes Puigdemont convoca elecciones autonómicas en el marco de la ley.

Javier Arenas, uno de los tres representantes del PP en esta ponencia, ha subrayado que los trabajos siguen adelante al margen de que se anuncie o no en breve una convocatoria de elecciones. "Hay un problema de restablecimiento de la legalidad constitucional y estatutaria. Por eso hablamos del 155. Tenemos que restablecer con las decisiones del Senado la legalidad constitucional y estatutaria. No sé si eso se va a producir a las 13,30 horas o no", ha añadido.