Los rebeldes del PSOE quitan el logo del partido de su sede "pirata" en Ferraz

La plataforma 'Recupera PSOE' ha decidido retirar a lo largo de este miércoles los vinilos con la palabra PSOE de la imagen corporativa exterior e interior del local que tienen alquilado a unos 60 números de la sede nacional por "respeto" a los órganos del partido y a la dirección interina.



Una decisión que se conoce tan sólo un día después de que la Gestora que dirige el PSOE haya decidido emprender acciones "administrativas y judiciales" contra esta plataforma por "usurpación de la imagen" del partido, de "sus siglas y sus símbolos" en la sede que han abierto en la calle Ferraz de Madrid.





No están suplantando nada

En un comunicado remitido a Europa Press, los promotores de la citada organización, que precisan que no forman parte de ninguna corriente ni posible candidatura alguna, subrayan que no están "suplantando" ninguna organización ni agrupación del PSOE y que sus funciones "no son las típicas" de una estructura de partido político.

Según aclaran, se han constituido en el registro de asociaciones con el nombre de 'Asociación de Amigos del Socialismo', por tanto sin utilizar la palabra PSOE en su denominación. "Eso demuestra que no se ha creado una agrupación paralela del PSOE, sino una asociación formada por militantes del PSOE que han decidido libremente alquilar unos locales de reunión para poder trabajar en favor del socialismo", remarcan.

Aunque resaltan que la palabra PSOE está siendo utilizada "sin ninguna mala intención" por "miles" de personas y organismos en las redes sociales, los miembros de la citada asociación, como militantes de base "comprometidos" con el partido y dadas las objeciones puestas por la Gestora, van a proceder a retirarla de la imagen exterior e interior del local.





Trabajan por favorecer al PSOE

Eso sí, van a mantener el local con la palabra 'Recupera' o 'Recupera el Socialismo' -aunque aún no lo han concretado-, porque no constituye ninguna sede paralela a 'Ferraz', sino un lugar de encuentro de militantes de bases en el que se va a seguir "asesorando" a todos los que quieran afiliarse al PSOE, es decir, trabajando por "favorecer" al partido.

"La decisión es continuar con nuestro trabajo, conforme a lo que plantean los estatutos", insisten desde la asociación, que aprovecha para pedir explicaciones por lo que, a su juicio, es "el verdadero tema de discusión: por qué se siguen produciendo errores en los intentos de afiliación por parte de muchos ciudadanos".