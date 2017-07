Los manejos de Villar: "Son votos comprados por llevarse unos dineros"

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz incluye en su auto de prisión del presidente de la RFEF, Ángel María Villar, su hijo Gorka, el vicepresidente Juan Padrón y el secretario de la federación tinerfeña, Ramón Hernández Baussou, la transcripción de numerosas conversaciones telefónicas intervenidas con 'pinchazos' de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.



Según el juez, Villar "ostenta el dominio y poder en la RFEF y, en definitiva, sobre la Selección Española de Fútbol". Este es el contenido de las conversaciones, todas ellas llevadas a cabo en 2017. Villar ejerce un control absoluto sobre los presidentes territoriales. El 20 de abril, le dice a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español: "El aragonés y el andaluz vendrán a donde tienen puesto estatutariamente. El nombramiento de junta directiva es mío, no los nombraré ni de coña. ¿Qué me va a ocurrir?"

Otro de los días habla de "apretar las tuercas" a Julio Cabello, presidente de la Federación de Madrid de Fútbol Sala: "Que sepas que si apoyas a la candidatura contraria, vas en contra de mí; y si gano las elecciones, despídete". El 12 de mayo, es con el presidente de la Federación de Ceuta con el que se muestra molesto debido a que éste se niega a firmar una carta contra el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), siguiendo las consignas de la RFEF. "Muy mal, eh, muy mal, me parece muy bien que hagas eso, no estés ya en el grupo... te separas y punto... o estás con todo o no está con todo, punto".

Villar controla a su antojo los salarios, dietas y el pago de abogados. El 5 de mayo, su vicepresidente Juan Padrón revela su negativa, como pretende Villar, a indemnizar con 300.000 euros a la secretaria general de la RFEF, Esther Gascón, para luego volver a contratarla. "¿Qué es esto? ¡Como si fueran 300 pesetas! Trescientos mil euros... ¡mi madre querida!", se queja el vicepresidente.

Cuando Esther Gascón le cuenta a Gorka Villar la negativa de Padrón, el hijo del presidente interrumpe a su interlocutora: "Esther, Esther... Te pido que no hablemos de eso por teléfono, no, no, no, no, no, no... Juan Padrón es historia, Esther. Me voy a encabronar con mi padre si Juan Padrón dentro de 15 días no está fuera", confesaba Gorka Villar apenas dos meses antes de que estallara la 'operación Soule'.