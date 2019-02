Unas 2.000 personas se concentran en Lleida en protesta por el juicio del 1-O

'Somos república', 'Ni olvido, ni perdón', 'Votamos, ganamos', 'No pasarán' son algunas de las consignas que han coreado los asistentes a la protesta en la céntrica plaza leridana.

Miembros de la Associació Advocacia per la Democràcia han leído parte de los escritos de acusación contra los políticos que están siendo juzgados y uno de los abogados, Simeó Miquel, ha finalizado la intervención de los letrados afirmando: "No os dejéis engañar, eso no es un juicio, es una manera de vestir un atentado contra los derechos humanos".

"No es un juicio, es una farsa con la que se ha pretendido desde el inicio dar un escarmiento y hacer una represalia contra nuestros representantes", ha agregado Miquel.

Durante la concentración, un grupo de manifestantes ha sujetado carteles con las fotos de los políticos catalanes que están siendo juzgados y de los que abandonaron España.