El fiscal pide al juez que retire el pasaporte al concejal de CUP Joan Coma

El fiscal ha pedido al juez Ismael Moreno que retire el pasaporte al concejal de la CUP Joan Coma después de declarar como investigado por un delito de incitación a la sedición por sus palabras en un pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), según ha informado su abogado, el diputado Benet Salellas.

Una vez ha acabado la declaración de Coma ante el juez, que ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional tras ser detenido ayer por no haber acudido a una citación de Moreno, el abogado ha explicado a los periodistas que cuando ha finalizado el fiscal ha pedido esa medida cautelar y ahora el juez debe decidir sobre ella.

El concejal, ha relatado Salellas, ha respondido a las preguntas del juez durante su interrogatorio, parte del cual ha versado la frase "para hacer una tortilla hay que romper los huevos", que pronunció en un pleno municipal.

El fiscal le ha preguntado si esa expresión significaba que había que usar la violencia y, según su abogado, Coma ha indicado al juez que esas palabras explican "su posición de legitimación de la desobediencia civil como un instrumento democratizador y de cambio social".

En la segunda parte de la declaración, ha dicho el letrado, el fiscal le ha preguntado por qué no había comparecido cuando fue citado en octubre y si fue una cuestión de si Coma reconoce o no los tribunales españoles.

El concejal ha explicado al juez, según su abogado, que "no era un problema específico de los tribunales españoles, sino que no comparecería ante ningún tribunal que no reconociese los derechos políticos mínimos y que entendía que el procedimiento contra él era de un tribunal que no estaba reconociéndolos derechos políticos mínimos".

A juicio de Coma, en esta causa se han "pisoteado" estos derechos políticos y por ello el concejal no entiende que el tribunal esté legitimado ni tenga autoridad.

Salellas ha explicado que se ha opuesto a la medida cautelar de retirada del pasaporte porque "a Joan Coma no le han traído del extranjero, le han traído detenido desde el Ayuntamiento de Vic donde él trabaja de forma pública".

Moreno citó a Coma el pasado 24 de octubre como investigado tras hacer un llamamiento en un pleno municipal de Vic a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional relacionadas con el proceso independentista, pero el concejal no compareció ante la Audiencia Nacional, lo que llevó a la posterior orden de detención.