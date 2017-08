El partido gobernante rechazará la moción contra el presidente de Sudáfrica

El Consejo Nacional Africano (CNA), partido gobernante en Sudáfrica, resolvió hoy rechazar la moción de censura a la que se somete esta tarde el presidente, Jacob Zuma, informan los medios locales.

El secretario de organización del CNA, Jackson Mthembu, aseguró que solo apoyarían la destitución de Zuma "si el CNA, a través de sus propios procesos, llegase a esa conclusión", y criticó a la oposición por su empeño en derrocar al mandatario "desde tiempos inmemoriales".

"No puedo votar contra mi propio presidente", aseguró en declaraciones recogidas por el diario The Citizen tras la reunión interna del partido celebrada esta mañana.

No obstante, reconoció que su formación ya ha "deliberado" acerca de la destitución de Zuma "más de dos veces", aunque la decisión final siempre ha sido que "no debe ser retirado", ya que es algo que "solo beneficiaría a la oposición y no al país".

Contrarios a las declaraciones de Mthembu, otros medios aseguran que hasta 35 diputados rebeldes de la CNA -de un total de 249- votarán a favor de la destitución de Zuma, aunque no bastaría para sacar adelante la moción de censura, ya que la oposición necesita que 50 de ellos den la espalda a su presidente.

La sesión arranca hoy a las 14.00 (12.00 GMT) y será la séptima moción de censura a la que se enfrente Zuma, aunque la primera en la que habrá voto secreto.

La oposición acusa a Zuma de corrupción y de dañar la economía nacional para favorecer intereses de empresarios cercanos.

El presidente, de 74 años, tiene pendientes ante la Justicia 783 cargos por corrupción y el pasado año tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.