Política

El partido de Macron apuesta por caras nuevas y deja a Valls en la recámara

La República en Marcha (LRM), el partido del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, apuesta por caras desconocidas en su asalto a las legislativas de junio, y aunque no integrará en sus listas al ex primer ministro socialista Manuel Valls, no le hará competencia en su circunscripción.