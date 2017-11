El partido de Colau rompe el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona en Comú ha votado a favor de romper el pacto de gobierno con el PSC en el ayuntamiento de la capital catalana debido al apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con lo que la formación que lidera Ada Colau gobernará la ciudad en solitario.

En una rueda de prensa, el portavoz de Barcelona en Comú, Enric Bàrcena, ha anunciado que en la consulta interna convocada para decidir si se rompía con el PSC han participado 3.800 personas -aproximadamente el 40 % del censo- y que han votado a favor 2.059, un 54,18 %.

El 'no' ha cosechado 1.736 votos, un 45,68 %, mientras que ha habido 5 votos en blanco, un 0,13 %.

La consulta, que ha sido la que ha contado con una mayor participación entre las que ha hecho hasta ahora el partido, se ha desarrollado entre el jueves pasado y esta medianoche, y se preguntaba a la militancia de Barcelona en Comú si "dado el apoyo" del PSC al artículo 155 de la Constitución había que "poner fin" a ese pacto municipal.

Barcelona en Comú tendrá ahora la gobernabilidad más complicada, dado que dispone de 11 concejales sobre un total de 41, y el PSC le aportaba otros cuatro.

El grupo municipal Demòcrata (PDeCAT) dispone de nueve concejales, ERC tiene 5, los mismos que Ciudadanos, el PPC tiene tres, los mismos que la CUP, y hay un concejal no adscrito.

"Lamentamos la situación a la que hemos llegado", ha afirmado el primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, que ha criticado que el PSC se haya situado "junto al PP y a Ciudadanos" en una posición favorable a la aplicación del artículo 155 que "incluso sus propias bases y algunos alcaldes han rechazado de manera clara".

Pisarello, a quien han flanqueado todos los miembros de la nueva dirección ejecutiva de BComú, ha dicho que "esta consulta no habría sido necesaria" si el PSC "hubiera consultado a sus bases sobre el 155".

Ha considerado que el pacto de gobierno entre la formación de Colau y los socialistas, que ambos grupos suscribieron en mayo de 2016, ha tenido "efectos muy positivos" pero que "desgraciadamente" el PSC ha decidido "abandonar el espacio de diálogo" que se "sintetizaba" en posicionarse contra el 155 y contra una declaración unilateral de independencia.

En este sentido, ha señalado que "la aplicación del 155 por parte del gobierno del PP es una pieza más de un proceso de recentralización autoritaria que también está afectando al mundo municipal", y ha puesto como ejemplo la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda.

Pisarello ha dicho sentirse "muy orgulloso" de que su partido haya planteado esta consulta porque "gobernar escuchando es lo que se debe hacer ahora" y es "lo que tocaba hacer", ya que lo "pedía la ciudadanía".

En la misma línea se ha posicionado Bàrcena, que ha dicho que la consulta a las bases es una "muestra de valentía" en un "momento tan complicado" y una demostración de que su formación hace las cosas de forma "diferente" por "coherencia democrática" con su discurso.

La gobernabilidad de la ciudad se complica ahora de forma evidente, aunque BComú ha afirmado que no va a buscar pactos permanentes con otras fuerzas sino que intentará llegar a acuerdos puntuales que "consoliden" sus principales líneas de actuación política.

Pisarello ha asegurado en este sentido que su formación sigue compartiendo "muchos objetivos de ciudad" con el PSC, por lo que ha considerado que ambas formaciones seguirán llegando a acuerdos.

Una de las cuestiones que se puede complicar más es la aprobación de los presupuestos municipales, aunque el primer teniente de alcalde ha asegurado que su formación tiene "una buena propuesta presupuestaria" y se ha mostrado convencido de que lograrán que encontrar puntos en común con los otros grupos.

Ha hecho una "lectura positiva" del resultado de la consulta porque, según él, permitirá que a partir de ahora se alcancen "acuerdos de ciudad al margen de las políticas de bloques" -es decir, que no pivoten alrededor de la cuestión independentista-, ya que, ha asegurado, "tenemos una buena propuesta y llegaremos a los acuerdos necesarios".

Tras conocerse la decisión de Barcelona en Comú, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado hoy contra la alcaldesa Ada Colau y ha dicho que "entre Barcelona y la independencia ha escogido la independencia" y que ya no podrá "mirar igual" a los comunes.

En la presentación de la lista electoral del PSC para el 21D, Iceta ha encajado "con tristeza" esta decisión y ha arremetido contra Colau: "Me ha sabido muy mal que en todo este proceso no hayamos oído la voz de la alcaldesa diciendo su opinión, si valía la pena mantener o no el pacto. Se ha querido esconder su opinión. Quizá es la alcaldesa pero no la líder que Barcelona necesita".