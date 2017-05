La participación en las primarias del PSOE alcanza el 51% hasta las 14.00 horas, 20 puntos más que en 2014

Este dato se basa en un muestreo sobre las 754 mesas de jornada completa, y que representan aproximadamente a 120.000 de los 187.949 militantes que tienen derecho a voto.

El portavoz socialista ha calificado de "muy alto" el nivel de participación registrado hasta las 14 horas, muy superior al de 2014, cuando a esta hora se situaba en el 32%.

No obstante, Jiménez ha rechazado hacer comparaciones entre ambos procesos. "No estaríamos comparando magnitudes homogéneas, el dato en sí mismo tiene suficiente valor, no es necesario comparar", ha declarado.

Igualmente, ha pedido que sea esta metodología la que "habría que mantener" para los próximos congresos del PSOE, con el fin de tener así una "referencia clara de magnitudes homogéneas".

Un total de 187.949 militantes están llamados a participar este domingo en las elecciones primarias para elegir al secretario general del PSOE para los próximos años entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

La mayoría de los centros permanecerá abierto entre las 10.00 horas hasta las 20.00 horas, salvo los locales de aquellas agrupaciones pequeñas, de menos de 100 afiliados, a las que se permitirá abrir en una franja mínima de cuatro horas. En Canarias y América Latina, los centros cerrarán a las 21.00 hora peninsular.