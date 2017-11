La participación en la consulta de Podem anima a la dirección de Iglesias

Mas de 7.000 inscritos en Podem Catalunya han votado ya en la consulta convocada por la cúpula estatal de Podemos para que las bases decidan si acuden a las elecciones del 21D en coalición con 'los comunes'; un dato de participación ante el que la dirección de Pablo Iglesias se muestra optimista.

Hasta este mediodía, según fuentes de Podemos, habían votado 7.585 personas del total de 56.795 inscritos llamados a decidir y quedan todavía cinco días de votación, un número mayor de los que en julio de 2016 participaron en las primarias en las que Albano-Dante Fachin fue elegido secretario general de Podem, cuando votaron 6.927 militantes.

La consulta arrancó ayer a las diez de la mañana y se cerrará el próximo martes día 7, también a las diez, y aunque ese día concluye el plazo para registrar las coaliciones electorales, Podemos asegura que los resultados se conocerán con margen suficiente para poder concurrir en coalición con el partido de Ada Colau, si así lo deciden las bases.

Una alta participación también anima a la dirección de Podemos a pensar que ese será el resultado, según fuentes de la dirección, ya que entienden que el líder de Podem, Albano-Dante Fachín, al no reconocer la consulta y decir que no va a participar lo que ha hecho es "llamar a la abstención", y no creen que se esté atendiendo esa llamada por los inscritos.

La pregunta a la que las bases de Podem deben responder con un sí o un no es la siguiente:

"¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Catalunya En Comù y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?".