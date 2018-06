Los organizadores de la marcha del Orgullo no invitarán este año ni al PP ni al presidente de la Comunidad de Madrid

Según ha explicado esta mañana en rueda de prensa la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, para participar en la cabecera de la manifestación han pedido a todos los partidos una hoja de ruta para la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI que ya se ha presentado en el Congreso y está en fase de tramitación el PP no les han enviado el compromiso afirmativo con esa Ley. "El PP no va a estar; una sí, dos no", ha apostillado en referencia a que el año pasado sí estuvieron invitados.

Sangil ha manifestado que el primer paso es aprobar la Ley y luego el compromiso de que se ejecute. Así, ha señalado que su tramitación está "a medio gas" y espero que se apruebe finalmente a finales de este año. "Sería un orgullo poder celebrarla el año que viene", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Cogam, Jesús Grande, ha criticado que las leyes de Transexualidad y contra la LGTBfobia aprobadas hace dos años van "cortas y retrasadas" en cuanto a sus reglamentos y aplicación. Aunque se ha mostrado contento de que el colectivo "dio pie" a la aprobación de estas dos leyes, ha apuntado que "deberían estar ya siendo aplicadas y siendo ejecutadas". "Vamos a esperar un año", ha añadido.

Grande ha recordado que el año pasado la expresidenta regional, Cristina Cifuentes, acudió a festejar el final de la marcha del Orgullo al escenario de Colón, aunque echó en falta al entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, al tratarse del World Pride.

Pero este año ha remarcado que los máximos mandatarios del Gobierno regional no han sido invitados ni a la pancarta ni a este escenario porque "no han firmado el acuerdo ni han cumplido sus compromisos". "No hemos visto que están siendo aplicadas las leyes aprobadas. Es un tirón de orejas a los representantes de la Comunidad de Madrid", ha remarcado el presidente de Cogam que, no obstante, ha recordado que es una ONG "libre y democrática" y no puede impedir que nadie acuda a la manifestación.