El líder opositor ruso Navalni sale en libertad tras cumplir 20 días de arresto

El líder opositor ruso Alexéi Navalni fue liberado hoy de una prisión en Moscú tras cumplir 20 días de arresto por convocar reiteradamente manifestaciones antigubernamentales sin autorización oficial.

"He salido. En 20 días he leído 20 libros (...) y he bebido 80 litros de té", escribió Navalni en su cuenta de Instagram.

El opositor fue detenido en el portal de su casa el pasado 29 de septiembre cuando se disponía a viajar en tren a un mítin en la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

Esta tarde, según la emisora Radio Libertad, Navalni tiene previsto reunirse con sus seguidores en Ástrajan (sur de Rusia).

La portavoz del político opositor, Kira Yarmush, adelantó que en esta ocasión el acto fue autorizado por las autoridades de la ciudad.

Navalni, quien aseguró tras su liberación estar "preparado para el trabajo", prosigue con su campaña electoral pese a estar inhabilitado para las elecciones presidenciales de marzo de 2018 por sus antecedentes penales.

Navalni, el único político que puede hacer sombra al presidente Vladímir Putin, acusa al Kremlin de boicotear su campaña al impedirle celebrar mítines electorales en varias ciudades del país.

Debido a su arresto, el líder opositor no pudo acudir a la protesta nacional que él mismo convocó para el 7 de octubre, día en el que Putin cumplía 65 años, pero se mostró satisfecho con la marcha de la jornada, en la que hubo 36 actos legales y 26 no autorizados.

Según fuentes opositoras, en todo el país fueron detenidas casi 300 personas, cifra que la Policía redujo a 136 y que fueron liberadas pocas horas después.