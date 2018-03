La oposición en bloque exige explicaciones "más convincentes" a Cifuentes por la polémica del máster

La oposición en la Asamblea de Madrid --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- ha exigido este jueves explicaciones "más convincentes" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica con su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

Este miércoles 'eldiario.es' publicaba una información en la que aseguraba que Cifuentes cursó el máster en Derecho autonómico de dicha universidad pero una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado cambió la nota de "no presentado" en dos asignaturas a "notable" dos años después de matricularse y sin mediar nueva matrícula.

La Universidad salió al mediodía a defender que se había producido un error en la transcripción de las notas. Y, por su parte, la presidenta regional remitió, por la noche, a los medios documentación para verificar que contaba con el título, entre ella se encontraba el acta de la presentación del trabajo fin de máster y un correo electrónico de 2014 del profesor que comunicaba que había existido un error al poner las notas.

Posteriormente, este mismo diario publicó que la dirigente habría vuelto a realizar un pago del trabajo final, por un importe de 6,11 euros, en noviembre de 2012, supuestamente meses después de haberlo aprobado

En los pasillos de la Asamblea, el portavoz socialista Ángel Gabilondo ha hecho hincapié en que lo que más importa de la cuestión es "la relación de la presidenta con los ciudadanos de Madrid". A su parecer, hasta el momento no se han dado "las debidas y convincentes explicaciones".

"Es verdad que las explicaciones del señor rector no me parecen suficientes, encuentro contradicciones y lagunas", ha indicado. Para Gabilondo, un punto reseñable es que la dirección que consta en la documentación ofrecida es la de la Delegación del Gobierno y no del domicilio de la dirigente madrileña.

Gabilondo ha incidido en que lo conveniente sería que Cifuentes acuda a la sede parlamentaria y dé aclaraciones. "Así estaremos verdaderamente tranquilos porque tenemos demasiadas alarmas", ha defendido, para a continuación recalcar que necesitan "aclaraciones" porque el asunto es "muy grave". En este sentido, ha criticado que el PP se opusiese en la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces a que la dirigente diese explicaciones en el Pleno de este jueves.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado que el vídeo en directo que hizo la presidenta para dar explicaciones es "delirante". "Parece evidente que si aparece como no presentada es imposible que la aplicación le sacará el título", ha dicho, para a continuación incidir en que la información aportada por la presidenta "puede ser falsa".

Asimismo, Ruiz-Huerta ha criticado que un día después Cifuentes no ha ofrecido explicaciones "serias". "Debería haber comparecido ante los medios de comunicación. Si las pruebas no son definitivas debe dimitir, porque no es sostenible una presidenta que ha cometido semejante fraude al frente de las universidades públicas", ha espetado.

En cuanto a si apoyaría una posible moción de censura presentada por el PSOE, formación que no descarta tomar esta acción, la portavoz de Podemos ha indicado que también contemplan "esa posibilidad" pero habrá que ver a qué "acuerdos programáticos" pueden alcanzar con los socialistas.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha reiterado que se está hablando de una posibilidad de falsificación por parte de la Universidad que "beneficiaría" a Cifuentes y es "un delito gravísimo de ser cierto", pero ha señalado que quieren ser "especialmente cautos a la hora de tomar decisiones políticas".

"Queremos conocer la versión de la presidenta la regional. No va a venir a comparecer porque PP decidió bloquear y que le preguntáramos sobre este asunto, pero las va a tener que dar explicaciones en sede parlamentaria", ha aseverado Aguado.

A CS NO LES TIEMBLA "EL PULSO"

Así, ha sostenido que cuando Ciudadanos ha tenido que tomar decisiones importantes no les ha "temblado el pulso" y "si hubiera que exigir dimisiones", las exigirían. "Pero hay que ser responsables donde hay que garantizar una estabilidad y toda la información disponible", ha añadido al mismo tiempo que ha insistido a las explicaciones que dio este miércoles la presidenta regional "le faltan pruebas del trabajo final".

"Hay muchas cosas que no cuadran, y a mí el 'tufillo' que me da no es bueno. Algo raro tiene que haber cuando hay contradicciones entre lo que dice la presidenta y la Universidad Rey Juan Carlos", ha criticado.

Por su parte, el portavoz de PP, Enrique Ossorio, ha asegurado que "por respeto a los ciudadanos" no se mostraron a favor de cambiar el orden del día del Pleno de este jueves porque traen "cosas importantes que llevan preparando durante diez días con documentación y con informes".

"Las explicaciones de Cifuentes convencen y los documentos que aportaron un rector, dos catedráticos y tres profesoras que comprometen sus carreras profesionales señala que todo fue legal y correcto como las explicaciones de la presidenta", ha concluido.

Por su parte, a la entrada del Pleno la presidenta no ha querido hacer declaraciones pese a la expectación mediática. En la sesión de control ha tenido que responder a algunos de los guiños de los portavoces de Ciudadanos y Podemos sobre la polémica del máster.

La actitud de Cifuentes es, a diferencia de en otras sesiones plenarias, menos 'combativa' y mantiene un tono 'más bajo'. Y es que, tal y como indicó este miércoles en una entrevista, no están siendo días "fáciles".