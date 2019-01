La oposición ve escaso el dinero para Cooperación y el Gobierno alega que no puede hacer más con el techo de gasto

Los portavoces de PP, Ciudadanos y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han criticado este lunes por insuficientes las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedicadas a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y el secretario de Estado de Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia, si bien ha reconocido que le habría gustado disponer de más, ha afirmado que "no se podía hacer mucho más con el mismo techo de gasto que en 2018".

Así lo ha dicho durante la presentación en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del informe sobre AOD contenido en el proyecto de Presupuestos para 2019. La ayuda presupuestada asciende a 2.938 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2018 y un 0,23 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB) prevista.

Los portavoces han afeado al Gobierno que de este modo será imposible cumplir con el objetivo del 0,4 por ciento de la RNB en el 2020, como estableció el propio Congreso de los Diputados. Del total de AOD, la Administración General del Estado aportará 2.622 millones (el resto procederá de comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades).

El grueso de esta cantidad, 1.117 millones, saldrán del Ministerio de Hacienda, que es el encargado de las contribuciones a la UE, y 759 millones de Exteriores, un 29,16 por ciento más que en 2018. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), tendrá 281 millones de euros (más otros 81 de cooperación delegada de la UE que no computan como AOD española). El grueso de sus fondos procede del Ministerio, 269 millones, 48 más que el año pasado.

Los grupos parlamentarios han estimado escaso el compromiso con la AECID y con los programas de ayuda bilateral, y han criticado que, en cambio, se aumente en 70 millones la aportación al Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), que tiene un nivel de ejecución muy bajo. El secretario de Estado ha confiado en poder incrementarlo.

Eso sí, mientras la portavoz de Podemos, Noelia Vera, se ha ofrecido a trabajar con el Gobierno para intentar recabar más fondos para cooperación y para distribuir mejor los disponibles --oferta que el secretario de Estado ha aceptado--, el PP y Ciudadanos han afeado al Gobierno que no haya cumplido siquiera con las proposiciones no de ley (PNL) que respaldó el Grupo Socialista durante los Gobiernos del PP.

CRÍTICAS DEL PP Y CS

De hecho, el 'popular' José María Chiquillo ha tachado de "oportunistas y demagógicas" aquellas PNL y ha advertido al Gobierno de que si las hubiera cumplido la AOD habría crecido hasta el 0,32 por ciento del PIB. Alcanzar un 0,23 por ciento, ha dicho, es solo "la inercia del crecimiento económico de España".

De Laiglesia le ha respondido que ese incremento era imposible partiendo del Presupuesto de 2018, que fue el último aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Cuando gobernaba el PP se le llenaba la boca de cooperación y de lo que iba a hacer cuando gobernase, y ha hecho un presupuesto ínfimo", ha espetado, por su parte, el diputado de Ciudadanos Luis Salvador (que perteneció al PSOE hasta 2013), que ha avisado además de que hay cifras "infladas" en ese presupuesto.

El secretario de Estado ha dado por hecho que sus explicaciones no iban a cambiar la "decisión política" de Ciudadanos de cambiar los Presupuestos.

Por otro lado, ha avanzado que se ha creado un grupo de trabajo entre los Ministerios de Exteriores, Hacienda y Política Territorial --del que depende Función Pública-- para buscar una solución al problema de las condiciones laborales de los empleados de la AECID en el exterior y ha dicho esperar resultados "a corto plazo".

Sin embargo, Vera le ha advertido de que ese grupo "no está funcionando", y que los cooperantes van a tener que cambiar de destino en el plazo de un mes "sin indemnización ni ayuda a la vivienda".

De Laiglesia ha insistido en que la situación preocupa a Exteriores pero que se trata de un problema que no es de gestión presupuestaria, sino de normativa y de política de personal que no depende de su Ministerio. De hecho, ha reconocido que las retribuciones que ofrece la AECID son "tan poco competitivas" que no puede contratar todo lo que necesita.