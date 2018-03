La oposición exige a Rajoy que aclare las últimas revelaciones de Bárcenas

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han exigido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé explicaciones sobre las últimas revelaciones relacionadas con el extesorero del PP Luis Bárcenas que apuntan a que Rajoy recibió 12.600 euros de la llamada caja B del partido.

Según el diario El País, Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios de sus famosos "papeles" sobre la caja B en el que, supuestamente, figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha emplazado a Rajoy a no ampararse en la "oscuridad" y en el "silencio" para no dar cumplidas explicaciones, no solo de la financiación ilegal del PP, sino de su propia actuación al frente del partido.

"Cada minuto que pasa sin que aclare las dudas sobre la financiación ilegal y las cuestiones que se le imputan añaden una sombra de duda incompatible con cualquier transparencia y regeneración", ha denunciado en los pasillos del Congreso.

También, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de estar "aferrado" al escaño porque sabe que si lo dejan "pueden acabar en la cárcel".

Montero se ha preguntado hasta cuándo Ciudadanos y el PSOE, que se abstuvo en la investidura de Rajoy, van a permitir que Rajoy siga al frente del Ejecutivo.

Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez cree que de las palabras de Bárcenas "ya nadie se puede creer nada", "ni en un sentido ni en otro" aunque ha reconocido que tampoco le extrañaría que fuera cierto.

En cualquier caso, sí cree que el PP "arrastra los pies" en todo lo relacionado con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

"Rajoy no está haciendo nada, pero también entiendo que Bárcenas tiene credibilidad cero", ha remarcado.