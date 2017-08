Una pintada en el muro de separación israelí caricaturiza a Trump y su plan de construir un muro

Una pintada en Belén, en el muro de separación que construyó Israel, caricaturiza al presidente norteamericano, Donald Trump, y su intención de construir un muro de separación a lo largo de la frontera mexicana para detener la inmigración.

En Belén, en la parte palestina del muro de cemento que Israel comenzó a construir en 2003, en medio de la segunda intifada palestina, ha aparecido un grafiti gigante en el que está retratado el mandatario norteamericano diciéndole a un muro: "Te voy a construir un hermano".

En otra pintada, Trump abraza una torre de vigilancia israelí, con corazoncitos rosas.

Según el digital YNet, el artista grafitero usa el seudónimo @Lushsux y la prensa australiana dice que viene de Melburne.

El diario norteamericano The Washington Post publicó el jueves una transcripción de una conversación en la que Trump presionaba a México para que no se opusiera públicamente a su plan de hacerle pagar por el muro fronterizo.

"Ya sabes, miras a Israel, Israel tiene un muro y todo el mundo dijo que no construyera un muro, los muros no funcionan. El 9,9 por ciento de gente que trata de pasar ese muro ya no puede hacerlo", dijo Trump al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, según esa transcripción.

Y añadió: "Bibi Netanyahu (el primer ministro israelí) me dijo que los muros funcionan".

El muro de separación es una barrera aún no finalizada que se extiende aproximadamente en un veinte por ciento a lo largo de la Línea Verde y el ochenta por ciento restante en territorio cisjordano.

Instancias internacionales han criticado su existencia y una opinión consultiva emitida en 2004 por la Corte Internacional de Justicia declaró su ilegalidad e instaba a su total desmantelamiento.