El primer ministro belga cree que es momento de "diálogo interno" y no de mediación europea en la crisis catalana

"La prioridad del momento es la del diálogo interno", ha declarado Michel en una intervención parlamentaria, al ser interpelado por la cuestión.

El primer ministro, que fue uno de los mandatarios europeos en reaccionar el pasado domingo para censurar las imágenes que mostraban cargas policiales, ha considerado hoy que "quizá" más adelante convenga "evaluar" la posibilidad de un papel mediador europeo, pero es algo que dependerá de la "evolución" de la situación.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se verán dentro de dos semanas en Bruselas, en donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el resto de socios celebrarán su tradicional cumbre de otoño los días 19 y 20 de octubre.

Michel ha mostrado, además, su determinación para "movilizarse" para defender "las virtudes del diálogo político" en los países de la Unión Europea.

El desafío independentista en Cataluña ha sido uno de los temas abordados en la sesión del Parlamento flamenco después de que varios diputados del partido secesionista flamenco N-VA hayan condenado la "violencia" durante el 1-O.

En lo que a la independencia de Cataluña se refiere, el primer ministro ha optado por no tomar posición porque, ha dicho, "no es la cuestión que se plantea" y no se debe "prejuzgar" el resultado de un posible diálogo entre las partes.