El primer ministro de Perú ofrece un Gobierno alejado de los escritorios

El congresista César Villanueva, quien este lunes asumirá la presidencia del Consejo de Ministros de Perú, ofreció liderar un Gobierno que estará lejos de los escritorios y viajará constantemente por todas las regiones del país.

"No vamos a estar metidos en los escritorios, para eso están los viceministros", señaló Villanueva en declaraciones publicadas hoy por el diario Correo, en las que remarcó que su trabajo consistirá en "tratar de que el Estado llegue a todas las poblaciones más alejadas y vulnerables".

Villanueva, quien es legislador del partido centrista Alianza para el Progreso (APP) y ya fue durante un breve periodo primer ministro del Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), enfatizó que las principales actividades económicas del país no están en Lima.

"Las minas no están en Lima, el petróleo tampoco, por eso seremos una gestión descentralizada. El país necesita esto", agregó.

El primer ministro también dijo que ni bien jure al cargo, iniciara una ronda de conversaciones con las diferentes bancadas del Parlamento, ya que su intención es "abrir las puertas del diálogo".

"No tenemos nada que esconder. Vamos a luchar contra la corrupción y vamos a levantar la economía. No podemos priorizar la educación y la salud si es que no levantamos la economía", sostuvo.

Villanueva indicó que la nueva gestión del presidente Martín Vizcarra, quien reemplazó la semana pasada Pedro Pablo Kuczynski en medio de una grave crisis política, tiene que "destrabar proyectos grandes y pequeños que están parados porque les faltan cosas absolutamente burocráticas".

"Plata hay, pero los técnicos tienen que resolver los problemas burocráticos. No se moverán de allá hasta que eso no se resuelva", enfatizó antes de que decir que tanto Vizcarra como él van "a resolver las cosas porque se tiene que dar velocidad a la administración pública".

Villanueva también ofreció que el nuevo gobierno va "a promover la inversión pública para atraer a la inversión privada", con el objetivo de alcanzar la meta de crecimiento de 4 % que se ha propuesto para este año en el país.

"Nuestra entrada ha creado mucha ilusión en muchísima gente y van a haber expectativas sobresaturadas", comentó previamente, antes de anunciar que "se va a manejar con mucha prudencia" en su gestión para evitar que se presenten conflictos sociales.

El presidente Vizcarra tomará este lunes el juramento a su nuevo gabinete de ministros, que será encabezado por Villanueva como primer ministro, en una ceremonia que se celebrará en el Palacio de Gobierno de Lima.

"Los problemas del Perú son muy grandes, pero estamos dispuestos a afrontarlos, como siempre, con la ayuda de todos", declaró este sábado Vizcarra, quien asumió el cargo el pasado 23 de marzo y presentará su gabinete de ministros para cerrar la crisis política que llevó a la dimisión de Kuczynski, quien está siendo investigado por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.