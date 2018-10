El ministro de Fomento asegura que el tren a Extremadura es "una cuestión nacional" y de "justicia"

En este sentido ha indicado que él también podría ponerse detrás de una pancarta reivindicando un "tren digno" en la manifestación que se ha organizado el 18 de noviembre en Cáceres, pero su condición de ministro le imprime una "obligación" que es "llevar adelante las previsiones, ejecutar las partidas presupuestarias y ayudar a Extremadura, porque no solo lo necesita, sino que es de justicia invertir en esta tierra", ha dicho.

Ábalos ha participado en Cáceres en la Conferencia Municipal que el PSOE de Extremadura ha organizado para empezar a diseñar su programa electoral de cara a los próximos comicios. El ministro tiene previsto regresar a Madrid en tren, después de que en la tarde de ayer asistiera en Mérida a una reunión del Pacto por el Ferrocarril en la que se comprometió a impulsar esta infraestructura en la región, que ha sufrido numerosas incidencias en los últimos meses.

"Esta tierra me encanta, me representa mucho y voy a ayudarla porque no me siento culpable de nada", ha espetado en su intervención en la que ha asegurado que "no es un trato de favor" sino "una inversión", al igual que la que se realizará en el Corredor Mediterráneo, de cuyo proyecto ha dicho que lo "único" que ha hecho es "ratificar" los plazos del Gobierno anterior porque estaba todo diseñado, "igual que he hecho ahora con las infraestructuras para Extremadura", señaló.

Por eso, ha criticado al presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, cuando le acusa de favorecer las inversiones en Valencia porque él de allí, algo que ha Ábalos ha calificado de "absurdo" porque se ha encontrado los proyectos ya asignados. "Me dice Monago que me llevo dinero al Corredor Mediterráneo cuando él no ha hecho nada y no ha tenido valor para defender los temas", ha espetado.

En este sentido, ha explicado que en los seis primeros meses del año "solo" se ha licitado un 3% de los proyectos en infraestructuras ferroviarias y el 96% restante se ha impulsado desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. En relación a las infraestructuras ferroviarias de Extremadura ha dicho que él sabe que "no tiene que decepcionar" porque "es mucha la confianza" que le han depositado.

El secretario de Organización del PSOE ha estado acompañado en esta Conferencia Municipal del PSOE con el secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara; la secretaria de Política Municipal Federal, Susana Sumelzo; y el portavoz del PSOE en Cáceres, Luis Salaya.