Política

http://www.teinteresa.es/politica/mantiene-tecnico-independencia-Cataluna-CEO_0_1714028741.html

Se mantiene el empate técnico entre el 'sí' y el 'no' a independencia de Cataluña, según el CEO

Los partidarios y detractores de la independencia se mantiene en una situación de empate técnico en Cataluña: un 45,3% diría 'sí' a la independencia y un 46,8 diría que 'no', mientras que un 4,6 afirma que no lo sabe y un 3,1 no contesta.