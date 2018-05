Más de 500 manifestantes en Barcelona por los derechos sociales en la República

Más de 500 personas se han manifestado por el centro de Barcelona este 1 de mayo por la tarde, Día Internacional del Trabajador, en defensa de los derechos sociales de la República catalana, y convocadas por la ANC, la Intersindical-CSC y Universitats per la República.

Con el lema de cabecera 'Alcem-nos per la República dels drets socials', la manifestación se ha iniciado a las 17.30 en la plaza Urquinaona, ha recorrido la Via Laietana y ha llegado sobre las 19.00 horas a la plaza Sant Jaume, donde representantes de las entidades convocantes se han dirigido a los asistentes.

Alguna de las consignas más repetidas durante la marcha han sido 'Presos polítics, llibertat' y 'Som República, dret socials', y se han podido ver pancartas con los lemas 'Votamos. Ganamos.#SomRepública" y 'Las pensiones no son limosna, son justicia'.

'TAMBIÉN HAY MUJERES EN LA CÁRCEL'

Otra rezaba 'También hay mujeres en la cárcel' con las imágenes de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; las exconselleras Dolors Bassa, Meritxell Serret y Clara Ponsatí; las exdiputadas Marta Rovira y Anna Gabriel, y otra gran pancarta con una fotografía de Bassa en la que se pedía su libertad.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha declarado a los periodistas: "Es la República catalana la que nos garantizará los derechos sociales, la que nos permitirá hacer políticas de mercado de trabajo ambiciosas y nos permitirá tener un Estado del Bienestar digno", y ha recalcado que el modelo económico y social catalán no puede seguir basándose en salarios bajos y la temporalidad.

El miembro del Secretariado de la Intersindical-CSC Sergi Perelló ha defendido "llevar la República a los centros de trabajo" y ha asegurado que la sociedad catalana reclama libertad pero también más bienestar.

ASISTENTES

También han acudido los diputados de JxCat en el Parlament Quim Torra, Aurora Madaula y Lluís Font; la portavoz de ERC, Marta Vilalta; el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà; el diputado de la CUP Carles Riera y los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Albert Botran.

La cabecera ha estado integrada por miembros de la ANC, la Intersindical-CSC, Plataforma per la Llengua, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), La Forja, Joventuts Republicanes, Jubilats per la Independència y Dones per la República, entre otras entidades.

CONTRA EL 155 Y LA PRECARIEDAD

El manifiesto conjunto de las entidades convocantes enumera las tasas universitarias, los recortes en sanidad y educación, las dificultades para acceder a la vivienda, la precariedad laboral, el paro y las pensiones bajas como algunas razones para "alzarse" durante esta jornada de protesta.

"Alcémonos contra el 155 porque ya demostramos y seguimos demostrando que queremos ser soberanos. Alcémonos contra la precariedad para poder tener unos sueldos y unas pensiones dignas. Para reducir la jornada laboral y para poder redistribuir el tiempo de forma justa entre el ámbito laboral, de curas personales, sociales y el ocio", añade.

El manifiesto remarca también que se está viviendo "una regresión en términos democráticos, económicos, políticos y sociales como no se había visto en décadas".

"Alcémonos por el proceso constituyente que sirva para construir una Catalunya radicalmente democrática y socialmente justa", concluye el texto de la movilización.