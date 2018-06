Los líderes del PP cierran filas en torno a Rajoy y se niegan a apostar ya por un sucesor: "Hoy no es el día"

Esta es una de las frases más repetidas a la salida del Comité Ejecutivo Nacional que han celebrado los 'populares' en Madrid, junto a toda clase de alabanzas hacia el líder por su trabajo tanto en el PP como al frente del Gobierno.

El andaluz Juanma Moreno ha asegurado que no esperaban la noticia y que Rajoy les ha "dado una lección a todos" en el Comité de este martes, una reacción parecida a la que han expresado Javier Maroto, vicesecretario de Política Sectoria, y el extremeño José Antonio Monago. El líder andaluz ha apostado por un "relevo ordenado y cohesionado" y, sin querer hablar de nombres, ha subrayado que su partido tiene muchos posibles candidatos.

También Monago ha advertido de que la solución a la sucesión de Rajoy "tiene que pasar por la unidad" pero igualmente ha rechazado hablar de nombres. También unidad ha pedido el vasco Alfonso Alonso, quien ha instado al partido además a defender el "legado" el ex presidente del Gobierno.

El líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha sumado a esa petición y ha asegurado que ha pedido tranquilidad a sus dirigentes provinciales sobre la sucesión de Rajoy. "Sin especulaciones, y no voy a ser el primero que rompa esa regla. Vamos a tener calma", ha añadido.

El catalán Xavier García Albiol ha tenido igualmente palabras de elogio para Rajoy, como el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el ex ministro Jorge Fernández Díez, para quien la figura del ex presidente se va a "engrandecer" con el tiempo. Preguntado él también por la posible candidatura de Alberto Núñez Feijóo, ha admitido tenerle en "la mayor estima", pero también a otras personas del PP. "No nos falta banquillo", ha concluido.