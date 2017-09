"En la vida, para estar juntos, hay que estar a gusto", afirma Ábalos (PSOE)

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido este viernes en Oviedo en responsabilizar al Gobierno del PP encabezado por Mariano Rajoy del "problema" generado en Cataluña, a dos días del referéndum del 1 de octubre. En opinión del socialista, ha faltado diálogo todos estos años ante la situación creada. "En la vida, para estar juntos, hay que estar a gusto", ha señalado.

Ábalos se ha pronunciado en estos términos en su discurso en Oviedo con motivo del 32 Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, en el que el 'sanchista' Adrián Barbón será proclamado secretario general en sustitución del actual presidente de Asturias, Javier Fernández.

En su intervención ha querido hacer un reconocimiento a los alcaldes del PSC y ha hecho alusión a la "agresión" sufrida por una edil. Ábalos ha dicho que los ánimos en Cataluña están "muy tensos" y "muy calientes". Ha señalado la importancia de acordarse de unos compañeros que están defendiendo la legalidad como lo hicieron otros en el País Vasco "en los momentos más difíciles, dando la cara".

Ha explicado que en Cataluña los militantes del PSC viven "con angustia" la situación y ha lamentado la "falta de empatía" del PP. Si se ha llegado a este punto en Cataluña, según Ábalos, ha sido por la falta de diálogo del PP y por su "maldita operación electoralista" cuando se dedicó a "hacer campaña contra la autonomía catalana" para conseguir votos.

El dirigente socialista ha dicho que esto no es una cuestión de "chulería" y que de lo que pase el domingo no puede salir nadie humillado. "No queremos formar parte de ningún bloque constitucionalista, porque un bloque es un frente; constitucionalistas somos todos", ha afirmado.

Por último, ha pedido "serenidad, calma y responsabilidad", mostrándose defensor del cumplimiento de la ley, pero resaltando la importancia de la convivencia. Para solucionar el problema, ha apostado por una mayor cohesión social, ya que actualmente existe en Cataluña una "fractura", con personajes que tienen la tentación de pasar a la historia "como un redentor", en alusión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.