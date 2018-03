Los jubilados desconfían del pleno de pensiones y llaman a la manifestación del 17

Los centenares de jubilados concentrados hoy en Bilbao en demanda de unas pensiones dignas y públicas han expresado su desconfianza ante el pleno del próximo miércoles en el Congreso sobre este asunto y han llamado a "toda a población" para que secunde la manifestación del sábado en la capital vizcaína.

Estos pensionistas celebran concentraciones ante el Ayuntamiento de Bilbao todos los lunes desde hace varias semanas para protestar por la subida del 0,25 % de sus salarios y en demanda de un incremento actualizado al coste real de la vida (IPC), así como de una pensión mínima de 1.080 euros al mes.

En la manifestación de hoy, que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del niño Gabriel Cruz, se han exhibido carteles y pancartas que reclamaban pensiones "dignas" y recordaban a los políticos que las pensiones "son un derecho, no una limosna", a la vez que han gritado contra el Gobierno y han coreado lemas como "esta batalla, la vamos a ganar".

Diversos jubilados de las diferentes plataformas y asociaciones convocantes han instado, micrófono en mano, al colectivo a estar "atentos" por si el pleno sobre las pensiones se reduce solo "a palabras y promesas", y han criticado que el Ejecutivo de "Mariano 'Corleone' ofrezca un aumento salarial del 1,75 % a los funcionarios frente al 0,25 de los pensionistas".

También han criticado al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, por afirmar la semana pasada que no le gustaba que se concentraran todos los lunes ante el Ayuntamiento, porque esta institución no tiene nada que ver con las pensiones, y han explicado que se decidió hacer así porque muchos pueblos no tienen Delegación del Gobierno.

"Le invitamos al alcalde a que se concentre con nosotros; no vamos contra él, aunque parece que le molestamos. El Ayuntamiento es de todos los ciudadanos y nos concentraremos aquí hasta el final", han dicho.

En todas las intervenciones y declaraciones ante los medios de comunicación, los asistentes han hecho también un llamamiento a la participación en la manifestación del próximo sábado en Bilbao, y han pedido expresamente que asistan gentes de todas las edades, principalmente jóvenes porque "nosotros nos vamos enseguida para el otro barrio, y ellos se quedan aquí".

"Lo que pedimos es de justicia social, principalmente lo que se refiere a las mujeres viudas, que ganan cuatro perras y no se pueden sostener", han dicho.

"Vengo por mi, por mis hijos y por mis nietos", ha dicho otra jubilada y ha añadido que la actuación del Gobierno es "una vergüenza: ellos solo quieren cobrar, y del resto nada".

Otros han destacado la importancia de estar unidos para "conseguir algo, al menos la subida del IPC" y han asegurado que seguirán "dando guerra" aunque no creen que consigan nada.

Han recordado al Ejecutivo de Rajoy, sin embargo, que son "casi 10 millones de jubilados y pensionistas" en España y enseguida "hay elecciones".

Sobre este asunto también se ha pronunciado hoy el sindicato ELA y ha reclamado que se deroguen los recortes aprobados en 2011 y 2013, que se garantice el poder adquisitivo de los pensionistas y se vuelva a la jubilación a los 65 años, y que se mejoren las cuantías de las nuevas pensiones, principalmente de las más bajas.