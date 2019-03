El impulsor de la investigación en el Senado de la financiación de los partidos se queda fuera de la lista del PP

El PP ha dejado fuera de las listas al Senado al responsable durante dos años de investigar la financiación de los partidos políticos en la Cámara Alta, Luis Aznar, portavoz en la comisión que decidió crear su partido para revisar las cuentas de todos los demás como respuesta a la investigación en el Congreso de su supuesta 'caja b'.

Aznar es senador por León (fue cabeza de lista en 2016) pero no forma parte de las candidaturas aprobadas por el partido en esta comunidad, que debe confirmar la dirección nacional. En declaraciones a Europa Press, ha asegurado que no se lo esperaba pero que sabe que en política "hoy estás y mañana, no". "Esta nueva dirección (del PP) tiene toda la legitimidad para hacer sus propios equipos, quiero dejarlo claro", ha añadido.

Dicho esto, el senador admite que pensó que la intensa tarea en esa comisión de investigación iba a ser tenida en cuenta en las listas electorales. "La gente que va es mejor que yo, seguro, pero el trabajo que se ha hecho creo que podía tener otra consideración. Pero esta es mi opinión, que no tiene por qué compartir nadie", ha asegurado.

Luis Aznar ha explicado que está "a gusto" consigo mismo por su labor y porque está seguro de que es un "trabajo bien hecho". Durante dos años ha investigado a PSOE, Podemos, Ciudadanos, Compromís y el Bloc y se quedó a las puertas de revisar las cuentas del PDeCAT y del PNV; ha protagonizado intensos cara a cara con Pablo Iglesias, secretario general del partido morado, y con Susana Díaz cuando era presidenta de la Junta de Andalucía.

UNA COMISIÓN SIN OPOSICIÓN

Estos son dos de los nombres más conocidos de una larga lista de comparecientes que incluye a pesos pesados del PSOE como Cristina Narbona (presidenta), José Luis Ábalos (secretario de Organización) y los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El PP creó esta comisión en solitario y fue el único en intervenir y trabajar en ella. Sólo el Grupo Mixto asistía a las sesiones porque el resto decidió no hacerlo: entendían que los 'populares' querían unicamente contrarrestar la investigación de sus cuentas en el Congreso.

Aznar ha mantenido todo este tiempo que había un interés por mejorar la financiación de todos los partidos y preparar reformas de ley, y cree que el trabajo no está concluido. De hecho, esta es la explicación que él mismo ofreció para justificar que, pese a todo el trabajo realizado, el informe de conclusiones redactado por el Grupo Popular no fuera sometido a votación, como es lo habitual.

La decisión del PP de no aprobarlo se produjo después de que el Congreso cerrara de la misma forma la comisión de investigación paralela sobre las cuentas de los 'populares': no se votó ninguna conclusión.

El senador 'popular' asegura que entendía que este trabajo "podía tener otra consideración". "Hay que aceptarlo con naturalidad. Agradecimiento absoluto y les deseo lo mejor a los que vienen. Nos mejorarán", ha agregado.

"LOS SENADORES DEL 155 SOMOS LOS QUE ESTAMOS"

El presidente del PP, Pablo Casado, presenta a los candidatos de su partido al Senado el 28 de abril como "los senadores del 155", porque confía en que puedan autorizar la aplicación de este artículo de nuevo en Cataluña. Es necesaria mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar las medidas que plantee el Gobierno en aplicación de este artículo de la Constitución.

Está por ver que eso ocurra. "Los senadores del 155 somos los que estamos", apunta Aznar al respecto. Añade en cualquier caso que confía en que el resultado de las próximas elecciones generales "permita hacer lo que haya que hacer en España". "El Senado se ha visto que tiene una gran utilidad y yo espero que tenga aún más en el futuro", ha concluido.

Aznar (León, 1954) es funcionario de la Junta de Castilla y León. Ha sido senador desde 2011, aunque había tenido este cargo también de 1989 a 1991, y desde 2015, secretario primero de la Mesa de la Cámara Alta. Además, ha sido parlamentario en Castilla y León (1991-1999) y ha tenido varios cargos en la administración pública.