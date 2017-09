La iniciativa de Ciudadanos para apoyar al Gobierno ante al independentismo provoca la división en el Congreso

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado en el Pleno de la Cámara Baja que el objetivo de su iniciativa es que el poder legislativo exprese su respaldo al poder ejecutivo y al poder judicial "en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña", según dice el texto, y ha señalado la importancia de forjar un "amplio consenso" a favor de la proposición.

Aunque el PSOE ha presentado una enmienda, la formación naranja no estaba de acuerdo con uno de los puntos, el que hablaba de "abrir un espacio de diálogo y buscar una salida pactada y legal", para "desterrar la división y reforzar la convivencia" en España.

Ciudadanos ha planteado una transaccional que, a cambio, planteaba un diálogo para una reforma constitucional, pero finalmente no se ha llegado a un acuerdo. "El PSOE no ha querido retirar el pacto con los nacionalistas y no la podemos aceptar", ha dicho Rivera.

La iniciativa ha recabado el apoyo del PP, pero Unidos Podemos, el PNV, ERC y el PDeCAT la han rechazado de plano con severas críticas hacia Ciudadanos.

