El independentismo pide defender los colegios para la "victoria definitiva"

Los partidos y las entidades soberanistas han llamado este viernes a los ciudadanos a ir a los colegios electorales para evitar su cierre y así el domingo poder celebrar un referéndum el 1 octubre que deje a Cataluña --en palabras del presidente Carles Puigdemont-- a las puertas de la "victoria definitiva".

Lo han proclamado en el mitin final de campaña, celebrado en la avenida Maria Cristina de Barcelona ante miles de personas, donde Puigdemont ha asegurado que, pase lo que pase el domingo, Cataluña ya ha vencido al Estado: "Hoy ya hemos ganado".

El presidente catalán cree que la victoria se fundamenta en que el Govern y todos los partidarios del referéndum han sabido sobreponerse a las acciones que desde el Gobierno de Mariano Rajoy y la justicia han encadenado para frenar la consulta: "A cada dificultad nos hemos hechos más fuertes. Y eso significa ganar".

Por su parte, el vicepresidente, Oriol Junqueras, ha apelado a los catalanes y les ha llamado a vencer el miedo para alcanzar la victoria en el referéndum, a la firmeza y a la serenidad y ha exclamado: "Para construir un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos ¡Catalanes, persistid!".

Muchos de los ponentes han pedido a los catalanes que vayan a los colegios este mismo viernes a evitar su cierre, como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart: "Todo el mundo a defender la democracia. Todos a los colegios. Que no quede ningún colegio sin proteger. Hoy a los colegios, el domingo a las urnas".

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que no actúen contra los colegios electorales, aunque se lo ordenen, y ha asegurado que esto es lo que querrían "los hijos y las madres" de los agentes.

En representación de los municipios, el presidente de la ACM, Miquel Buch, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, han lamentado las querellas que pesan contra ellos por colaborar con el referéndum y Buch ha proclamado: "España es mucho peor que Corea --del Norte-- y Turquía".

LOS 'COMUNS' VS LA CUP

También han intervenido representantes del espacio político de los 'comuns', pese a no ser un partido organizador del acto, y el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens, ha loado "la dignidad y valentía" del presidente catalán, Carles Puigdemont, para defender el referéndum.

Sin embargo, dos intervenciones después, la diputada de la CUP Mireia Boya ha exigido a los 'comuns' que apoyen sin fisuras el referéndum y también llamen a votar, y les ha advertido: "Si no lo hacéis, Roma no paga a traidores. Tenemos memoria y no os perdonaremos nunca".

"TENEMOS DRONES"

Al escenario han subidos representantes de colectivos de la sociedad civil como empresarios, abogados, inmigrantes, campesinos, estudiantes, periodistas exhibiendo el lema 'Referéndum es democracia' y también representantes de los maestros que han proclamado: "El domingo abriremos los colegios".

En un acto presentado por los periodistas Joan Maria Pou y Natza Farré, la ironía la han puesto los humoristas Òscar Dalmau y Òscar Andreu, que han ironizado sobre el hecho de que Fomento haya restringido el espacio aéreo. Así, le han dicho al ministro del ramo, Íñigo de la Serna, que no podrá evitar fotos áreas de grandes movilizaciones: "¡Tenemos drones!".

Con actuaciones musicales de grupos como 'Sopa de Cabra' y 'Los Manolos', una de las más celebradas ha sido la del cantautor y ahora diputado JxSí, Lluís Llach, que ha cantado 'L'Estaca' y ha proclamado: "Aún no nos damos cuenta, pero ya estamos ganando".

Los miles de asistentes al acto, que han ocupado el tramo central de la avenida Maria Cristina entre la fuente de Montjuïc y la plaza Espanya de Barcelona, han coreado consignas como 'Votaremos', 'No tenemos miedo' y 'No pasarán', esta última dedicada a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.