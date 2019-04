28A.Igea ve "inaceptable" que cada cuatro años los políticos regalen "caramelos" y prometan distintas estructuras en CyL

Así lo ha hecho instantes antes de visitar el Centro Fidel Ramos que la Fundación San Cebrián tiene en la capital palentina y tras ser preguntado por las obras del nuevo hospital.

El candidato ha recordado que ha sido médico en este hospital durante 27 años y que hace diez escribió un artículo que titulado 'El hospital más anunciado de la historia'.

"He vivido como médico de este hospital inauguración de maquetas, dioramas, proyectos generales...", ha advertido, algo que, según el candidato de la formación naranja, es una "campaña electoral clásica", que en Ciudadanos llaman "la bolsa de caramelos" y que consiste en que cada cuatro años llegue un señor y "prometa un hospital".

Igea ha reconocido que el hospital Río Carrión necesita "muchas cosas" pero sobre todo "no tener listas de esperas de un año" o no tener problemas en el screen del cáncer colorrectal.

"Necesita cosas muy serias y que venga cada cuatro años un candidato y prometa un hospital, una infraestructura, una unidad de radioterapia para luego tener que esperar a las siguientes elecciones y ver inaugurar un parking es una tomadura de pelo que los ciudadanos de Palencia de Castilla y León no se merecen", ha aseverado.

Francisco Igea ha subrayado que los ciudadanos de Palencia merecen que la gente que gestione su sanidad "se la tome en serio". Que se miren los indicadores, evalúen los resultados y se tomen las medidas necesarias y que se ocupe de que la sanidad que se presta en los hospitales "va mejorando su calidad de vida día a día" y se tomen decisiones de manera objetiva.

"No puede ser que en una ciudad como Palencia, por cuarta campaña consecutiva, venga alguien a prometer un nuevo hospital, es una tomadura de pelo inaceptable", ha reiterado.

Asimismo, ha apuntado que desde Ciudadanos no van a hacer campañas electorales "con la bolsa de caramelos prometiendo aquí una unidad de radioterapia y un aeropuerto", porque esa "no es manera de hacer política" y la comunidad necesita "políticos serios" que miren al futuro y no a cada campaña electoral.