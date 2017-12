El homenaje a Macià se convierte en un clamor para pedir la libertad para presos independentistas

Los partidos y las entidades nacionalistas han convertido hoy la tradicional ofrenda floral a la tumba del primer presidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, fallecido hace hoy 84 años, en un clamor para pedir la libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La ausencia de los presos soberanistas y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica ha marcado la tradicional ofrenda floral en la que han participado los principales partidos nacionalistas catalanes, así como las entidades independentistas Assemplea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

El expresident Puigdemont ha ensalzado, en un mensaje que ha leído el exconseller y también diputado electo Jordi Turull, el "coraje del expresident Francesc Macià", y ha dicho que Cataluña vive "un Estado de persecución a ideas legítimas, democráticas y no violentas".

En la carta enviada por Puigdemont para el acto, éste se erige como el "continuador de una larga cadena de esfuerzos y sacrificios" y afirma, en alusión a su actual situación y a la de los exconsellers que se encuentran presos o fugados en Bélgica, que Macià "fue un hombre que también sufrió".

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha afirmado que esta es "una Navidad excepcional porque no estamos todos", lo que ha señalado que es una "situación absolutamente injusta y triste que no se debería repetir nunca más".

Pujol ha recalcado la "vigencia" del pensamiento político de Macià, que luchaba "por una Cataluña políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y espiritualmente gloriosa".

La diputada electa y presidenta de la Diputación Permanente del Parlament, Carme Forcadell (ERC), que ha asistido al acto con los secretarios de la Mesa Anna Simó y David Pérez, ha indicado que la figura de Macià es "inspiradora" porque él "siempre luchó por la libertad y la justicia social".

Ha dicho que Macià, que también "sufrió el exilio por culpa de la represión del Estado, continuó luchando y perseverando, y nos enseñó a no desfallecer".

Forcadell, en alusión a los líderes independentistas, ha pedido que "puedan volver los del exilio y salir los de la prisión, por libertad, por dignidad, por justicia y porque los votantes lo quieren".

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha homenajeado la figura de Macià, de quien ha dicho que fue "representante de un catalanismo político transversal y progresista".

Ha pedido también la liberación de "las personas injustamente encarceladas como consecuencia de una política basada más en la venganza que en la voluntad de resolver los problemas".

El presidente del grupo municipal de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha afirmado que "hay buenas personas que no han pasado la Navidad en casa con los suyos" y ha "exigido" la libertad de los "presos políticos" independentistas.

"Nosotros tenemos a nuestro presidente en la cárcel: no ha pasado la Navidad en casa", ha lamentado, en este sentido, en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha afirmado que "esta no es una Navidad como el resto" y ha considerado que "esto es inaceptable en una democracia madura" como debería ser la española.

Ha dicho que "Macià nos marcó el camino y nuestro trabajo es perseverar", y ha celebrado que tras las elecciones del 21D, que han resultado en una mayoría en escaños independentistas, "tenemos el sueño a tocar".

El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha dicho que la vida de Macià es ejemplo de que la catalana "no es una nación que se improvisa, ni un producto de mercadotecnia", y se ha mostrado confiado en que "otra vez volveremos a luchar, volveremos a sufrir y volveremos a vencer".

El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, también ha señalado que este es un "año especial" y ha recordado que en 2016 fue el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, hoy en prisión preventiva, quien acudió a esta ofrenda floral.

De Macià ha dicho que "fue quien consiguió llevar el catalanismo a las clases populares de nuestro país".