El alcalde exsocialista de Gimenells (Lleida) que fichó por el PP no renuncia a la Alcaldía

"El partido en el que milité, el PSC, de cuyas siglas no me beneficié para acceder a la Alcaldía de mi municipio, razón por la que no voy a renunciar a ella, ha decidido dirigirse a un sector exclusivamente catalanista con la incorporación de miembros de la antigua Unió", ha asegurado Pérez este jueves en un comunicado.

"Ante mi falta de utilidad en ese respetable posicionamiento, no queriendo renunciar a participar activamente en el histórico proceso electoral del 21D, a la vista de las actuaciones de las diversas opciones políticas en el proceso de resolución del problema en Cataluña y valorando positivamente la responsabilidad de Estado mostrada por el PP, he tomado la decisión de formar parte de su candidatura como 'número 2' por la provincia de Lleida", asegura el comunicado.

Pérez señala que quienes le conocen bien saben que siempre ha defendido "un patriotismo español moderno y de connotaciones igualmente positivas a las del tan abanderado catalanismo", que dice también compartir, argumentando que entiende que, si un ciudadano no defiende su cultura, nadie lo hará por él.

"Mi mayor suerte siempre fue poder abrazar estas dos culturas, la española y la catalana, y, su defensa, el motivo de mi entrada en política", agrega.