La expresidenta De Gispert espera que Puigdemont responda a Rajoy "Adelante república"

En declaraciones a los periodistas ante la tumba del expresidente Lluís Companys en el 77 aniversario de su fusilamiento, De Gispert ha defendido a la vez dejar a Puigdemont la libertad que necesita para decidir.

"Por lo que he visto estos días y hemos oído en los medios, el presidente no está dispuesto a contestar con un 'sí' o un 'no'. Seguramente estará dispuesto a contestar con lo que ya dijo en el Parlament" el martes, ha dicho.

En referencia a ese discurso del martes, ha añadido: "Quiso asumir la declaración de independencia pero dio un paso atrás para el diálogo, y ya hemos visto cuál es el diálogo de Rajoy y Pedro Sánchez".

CRÍTICA A RAJOY, SÁNCHEZ Y LA UE

De Gispert ha rechazado la propuesta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de una reforma constitucional, porque no les cree.

También ha afirmado que este domingo es uno de los días más importantes porque están a punto de conseguir "de una vez por todas la independencia", y que el referéndum tiene una consecuencia clara, que es la república catalana.

Ha añadido que el Estado español amaga con la posibilidad de que intervenga el ejército pero Catalunya cuenta con su gente y con la paz para poder ejercer la independencia, y ha reclamado a la UE que escuche la voz de los catalanes, ya que ella considera inadmisible la postura europea.