La exposición mundial de Auschwitz en Madrid se estrenará el 1 de diciembre

El Centro de Exposiciones Arte Canal ha informado hoy de la fecha de estreno para la exposición mundial sobre el campo de concentración Auschwitz, que desde el 1 de diciembre al 17 de junio de 2018 mostrará más de 600 objetos históricos.

Este centro ha puesto ya a la venta entradas con un precio reducido de 7 euros y que se podrán adquirir hasta el próximo 23 de octubre.

Bajo el título "Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos" esta es una muestra sin precedentes ya que enseñará objetos originales, la mayoría de ellos procedentes del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau que no habían sido dados a conocer al público hasta ahora.

Colaboran con esta exposición instituciones como Yad Vashem, en Israel y El United States Holocaust Memorial and Museum en Estados Unidos, según informa en un comunicado el Canal de Isabel II.

Entre las piezas de la exposición podrá verse un barracón original procedente de Auschwitz II - Monowitz, uno de los subcampos en que se dividía el campo de concentración, y que estaba destinado principalmente al trabajo forzado.

También podrá verse un vagón original de la compañía nacional de tren, la Deutsche Reichsbahn, el tipo de trenes utilizados durante la II Guerra Mundial para el traslado de soldados, prisioneros de guerra y judíos deportados hasta los guetos y campos de exterminio.

La muestra, que luego se expondrá en otras 14 ciudades del mundo, es una colaboración entre el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y la compañía española Musealia, fruto de un trabajo de 6 años realizado por dos equipos de expertos.

El objetivo es conocer "cómo un lugar así pudo llegar a existir y servir como advertencia universal de los peligros derivados del odio y la intolerancia", según indica el Canal de Isabel II.

Uno de ellos es el grupo de historiadores y expertos reunidos por la compañía española Musealia y dirigidos por Robert Jan van Peltas y el otro, un equipo de historiadores, conservadores y documentalistas del Centro de Investigación del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, liderados por Piotr Setkiewicz.

Desde 1947 el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, ubicado en Polonia, trabaja para preservar y hacer accesible al público los restos del antiguo campo de concentración para dar voz a las más de 1 millón de personas que perecieron allí y a quienes sobrevivieron al genocidio.