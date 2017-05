Política

El exministro socialista Belloch no solicitará la plaza del juez de Púnica y Lezo por su pasado político

El exministro de Justicia e Interior socialista, Juan Alberto Belloch, ha dicho este jueves que no solicitará la plaza del juez Eloy Velasco --que instruía los casos Púnica y Lezo-- por su pasado político. "Mi sentido de la responsabilidad me lleva a no pedirlo. No es lo adecuado", ha añadido.