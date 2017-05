El exdiputado de la CUP Antonio Baños es el nuevo portavoz de Súmate

En un comunicado este jueves, recuerdan que Baños es periodista, fue diputado tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y ha publicado diversos libros dedicados al proceso independentista.

Según Baños, Súmate debe hacer "un esfuerzo extraordinario" para que el proceso independentista llegue a buen fin ahora que se encaran, a su juicio, los momentos finales de un proceso que ha movilizado de forma pacífica a una gran parte de catalanes.

Por eso, considera importante ampliar la base de socios de la entidad "para tener una presencia más efectiva en el territorio y ampliar complicidades con instituciones y entidades" de Catalunya.

También apuesta por mejorar el discurso de Súmate para llegar a los jóvenes "que ven cómo, después de diez años de crisis, el Estado sólo les ofrece el tristísimo espectáculo de la corrupción generalizada y la desprotección de sus derechos personales y laborales", a las familias y a los pensionistas, destacando que sólo una República catalana les garantizará las pensiones.

"Debemos explicar que votar no es ningún delito, que decidir sobre tu futuro no es ilegal y que la democracia no puede ser detenida por unos jueces al servicio de un Estado demofóbico", según Baños, y ha llamado a estar más que nunca en las calles, en las redes y los medios para dejar claro que en los barrios nadie teme a las urnas.