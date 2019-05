El exalcalde Trias afirma que la actitud de concentrados el 20-S fue "de reivindicación nacional y pacífica"

Trías, que ha comparecido a petición del abogado de la defensa y exconsejero de Cataluña Francesc Homs, ha negado que su presencia en el lugar obedeciera a interés alguno en impedir la diligencia judicial.

Ha añadido que en este tipo de manifestaciones "lo que siempre existe es una preocupación porque no haya nunca nadie que haga una tontería". En este sentido, ha señalado que si nunca ocurre nada es, a su juicio, por la actitud de los dirigentes de las asociaciones que convocan "que es de exceso de impedir que nadie haga una tontería".

Trias, que ha recordado que a preguntas del tribunal ha manifestado que fue procesado y absuelto "por haber cerrado una granja por una intoxicación por clombuterol", ha sido además de alcalde de la ciudad condal consejero de Sanidad y Presidencia y diputado en cortes por CIU, y así lo ha recordado en la sesión del juicio de este lunes.

El día 20 de septiembre Trías se enteró de los registros por la radio y también de que se estaba intentando entrar en la sede de la CUP sin orden judicial, por lo que junto a un amigo con el que había almorzado y con el edil de ERC Alfred Bosch decidió acerarse a la sede de dicho partido para darles su apoyo y decirles "que eso no podía ser".

Posteriormente acudió a la puerta de la Consejería, donde accedió sin problema utilizando un cordón de voluntarios, y permaneció allí entre las 6 y las 10 de la noche, momento en el que vio intervenir los responsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural.

También ha manifestado que una vez allí unas personas a las que no ha identificado le comentaron con preocupación algo de lo que aún no se ha "recuperado del susto", y era la existencia de armas en el interior de los vehículos de la Guardia Civil. "Yo que he hecho la mili pensé que era una barbaridad, que a quien lo hubiera hecho le iba a caer un paquete que se iba a quedar solo", ha añadido el exprimer edil de Barcelona.