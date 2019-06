El exalcalde de Ourense rechaza entrar en el gobierno bipartito con DO, pero "de momento" seguirá al frente del PP local

El alcalde saliente de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha adelantado este sábado que "no formará parte" del gobierno bipartito con Democracia Ourensana (DO), a pesar de que los votos del PP hayan logrado que Gonzalo Pérez Jácome sea el nuevo regidor de la capital provincial.

No obstante, y tal y como ha desvelado en declaraciones a los medios tras la constitución de la corporación municipal, eso no significa que vaya a dejar el acta de edil electo en las elecciones municipales y ha descartado dimitir como presidente del PP local: "Yo tengo que, de momento, seguir al frente".

Vázquez Abad se ha pronunciado así después de un pleno en el que los siete concejales populares han sumado con los otros siete de DO para que el líder de esta última formación fuese elegido alcalde en primera votación por mayoría absoluta.

Esta postura es resultado de un acuerdo firmado en la tarde de este viernes entre Jácome y el presidente de la Diputación en funciones, el popular José Manuel Baltar, para garantizar su continuidad al frente del gobierno provincial toda vez que perdió, por primera vez, la mayoría absoluta.

En este contexto, el alcalde saliente ha deseado al recién electo regidor que "no tenga que pasar" por lo que pasó su gobierno en minoría durante la última legislatura, con una oposición "muy dura". "Espero que Jácome no tenga que pasar por lo que me hizo pasar a mi cuando estaba en la oposición", ha recalcado.

"LA NECESIDAD" DE UN GOBIERNO DE MAYORÍA

De este modo, el líder de DO se convierte en el nuevo alcalde de Ourense con los votos de los populares y a través de un acuerdo firmado por el propio Baltar después de años de duras críticas e, incluso, insultos contra el presidente de la Diputación. No obstante, Vázquez Abad ha justificado este pacto con "la necesidad" de dotar a la ciudad de un gobierno "de mayoría".

En este sentido, ha negado que el acuerdo responda a "intereses partidstas", al tiempo que ha afirmado que la investidura de Jácome es fruto del "bloqueo permanente de estos últimos cuatro años" en los que el gobierno local no pudo sacar adelante ninguno de los presupuestos municipales.

"Si hubiese sido una oposición constructiva y diesen el apoyo a los presupuestos y a las necesidades básicas de los vecinos, esto no habría pasado", ha subrayado.

Asimismo, Vázquez Abad ha descartado que tanto él como su partido a nivel local sea una "moneda de cambio" para mantener a Baltar en la Diputación. "¿Es necesario un gobierno que pueda ahora proceder a dar soluciones a los problemas de la ciudad? Sí. ¿Sería una alternativa mejor un gobierno en minoría? Pienso que no", ha insistido.

VERGUENZA, NO TENEIS VERGUENZA

Así las cosas, y en la línea que defienden los populares también a nivel gallego y nacional, ha vuelto a apostar por una reforma de la ley electoral para que gobierne la lista más votada. "Tendría que gobernar el PSOE aquí (en Ourense), la Diputación de Lugo el PP, la de Ourense el PP, las ciudades de A Coruña, Ferrol y Lugo el PP...", ha enumerado para precisar su postura.

No obstante, ha advertido que fue la propia izquierda, "rehén de sus propios hechos", la que ahora "se lamenta y lame sus heridas" por no haber favorecido una reforma de la norma que daría automáticamente el gobierno al ganador de los comicios.