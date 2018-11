La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa expresa en un vídeo su apoyo a la candidatura de UPyD

"Estoy muy orgullosa por el trabajo que estamos realizando. Yo sé que en estos tiempos la política está llena de salivazos, de barro, de insultos, de mentiras, de 'fake news', de manipulación. Pero ese no es el estilo de Unión, Progreso y Democracia. No tiene nada que ver con nuestro intento de regenerar las instituciones políticas. Porque no se trata de cargarse el esquema del sistema constitucional, que rescata lo mejor de la tradición política española, que rescata lo mejor aprendieron del dolor de la tragedia española nuestros abuelos", indica la eurodiputada en su vídeo, según informa UPyD en una nota.

Pagaza añade que por parte de su partido quieren "regenerar las instituciones porque se han desgastado". "Porque políticos sin escrúpulos, sin capacidad de liderazgo real y que sólo pensaban en sí mismos las han desgastado. Pero la solución no es ir contra el sistema; es apuntalarlo. Y eso es lo que la gente decente como vosotros hace cada día", apunta.

La eurodiputada expresa su confianza en que muchos ciudadanos y ciudadanas andaluces entiendan el trabajo que estáis realizando. Aquí seguimos tratando de llevar adelante nuestro lema: hacerlo mejor por la mayoría de la gente".

Bajo el lema 'Progresistas por Andalucía', UPyD va a concurrir a las elecciones por las ocho provincias de Andalucía. En palabras de su candidato a la Presidencia de la Junta, Ricardo Mercado, el partido magenta quiere "volver a ilusionar a los ciudadanos descontentos con los partidos tradicionales" y ofrecerles una "alternativa honesta, progresista y que garantice un cambio real".