La eurodiputada Carolina Punset niega absentismo y explica sus ausencias por un embarazo de riesgo

Punset, situada en el sector crítico de Ciudadanos, ha subrayado que esas ausencias son "bajas médicas justificadas" y, aunque considera que su embarazo es un asunto "estrictamente personal", ha decidido revelar la noticia para dejar claro que no se debe una falta de compromiso.

"A pesar de tratarse de un embarazo de alto riesgo no he dejado de asistir a Bruselas y lo seguiré haciendo mientras me lo permitan los médicos", ha señalado Punset en un comunicado recogido por Europa Press.

La eurodiputada, que relevó en Estrasburgo a Juan Carlos Girauta y que fue desplazada de la direción de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, asegura sentirse "muy feliz ante la confirmación de esta noticia" pero "molesta" con quienes han querido interpretar esta situación como una falta de compromiso con su actividad en los plenarios de Estrasburgo.